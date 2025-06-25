Адміністрація Трампа поки не готова до нових санкцій проти Росії: Рубіо пояснив, що зупиняє США

Адміністрація президента США Дональда Трампа наразі не готова запроваджувати нові санкції проти Росії. Держсекретар Марко Рубіо на полях саміту НАТО, пояснив, що різке посилення тиску може закрити можливість для переговорів про припинення вогню.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Чому США не запроваджують нові санкції проти Росії

За словами Рубіо, наразі адміністрація Трампа не готова до нових санкцій проти Росії.

Якщо ми зробимо те, чого всі тут хочуть, а саме – прийдемо та розтрощимо їх ще більшими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість розмовляти з ними про припинення вогню,

– наголосив Рубіо.

Попри те, що президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів наполягали на нових санкціях після того, як Володимир Путін вкотре відкинув мирні ініціативи США, у Вашингтоні вважають, що ліпше залишити певну дипломатичну гнучкість.

Держсекретар США додав, що Трамп "знатиме правильний час і місце", коли буде доцільно запровадити нові санкції.

"Як тільки це станеться, це означатиме, що вікно для переговорів з Росією буде закрито", – наголосив Рубіо.

Згідно з оцінкою американської сторони, Москва все ще сподівається на досягнення військових успіхів, які не вдалося забезпечити за столом переговорів.

"Ми вважаємо, що їм буде набагато важче цього досягти, ніж вони думають", – зазначив держсекретар США.