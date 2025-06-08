Можуть "зашкодити" інтересам Словаччини: Фіцо пригрозив заблокувати санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може заблокувати будь-які санкції Європейського Союзу. Це станеться в тому випадку, якщо вони "зашкодять" національним інтересам Словаччини.

Таку заяву Фіцо зробив 8 червня після того, як парламент схвалив резолюцію, що закликає уряд не підтримувати жодних нових заходів проти Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

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Що сказав Фіцо щодо санкцій проти Росії

За словами Фіцо, резолюція є так званим "політичним інструментом із сильним посланням". Він також додав, що ніколи не голосуватиме за санкції, які "зашкодять" Словаччині.

У Reuters зазначають, що під керівництвом коаліції теперішнього прем'єра Словаччина, яка є членом НАТО та Євросоюзу, відійшла від позиції західних союзників щодо України та припинила офіційну військову допомогу державі.

Там також підкреслюють, що Фіцо виступав проти введення санкцій щодо Росії за її війну в Україні, пояснюючи це тим, що торгівельні заходи завдають більше шкоди Словаччині та Євросоюзу, ніж Москві.

Варто зауважити, що нова резолюція, схвалена на парламентському засіданні з малою кількістю присутніх, зобов’язала членів уряду не голосувати за нові санкції та торгівельні обмеження щодо Росії. Проте наразі незрозуміло, наскільки обов’язковою вона є для виконання відповідно до конституції.

Окрім цього, Фіцо також заявив, що не може підтримати жодних заходів, які припинять імпорт російського палива для словацьких атомних електростанцій. Він запевнив, що зацікавлений бути конструктивним гравцем у Європейському Союзі, але не коштом Словаччини.

В агентстві наголошують, що спроби вдарити по газовому та ядерному секторах Росії постійно стикаються з перешкодами, зокрема з опором Словаччини та Угорщини, які досі залежать від російського енергопостачання.

Водночас Словаччина не блокувала жодних попередніх санкцій ЄС, включаючи 17-й пакет, спрямований проти тіньового флоту Москви, який ухвалили у травні.

Проте зазначимо, що раніше Фіцо підтримав ідею проведення референдуму щодо скасування санкцій проти Росії.

Словацький прем'єр вважає, що вони нібито погіршують стосунки між Києвом та Москвою.