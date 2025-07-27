Західні санкції "душать" Калініград: які проблеми переживає регіон

Санкції, запроваджені проти Росії у 2022 році, серйозно порушили налагоджені ланцюги постачання до Калінінградської області. Морські перевезення не можуть цілком замінити наземні.

Морська інфраструктура анклаву перевантажена. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

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Як західні санкції душать російський Калінінград?

Раніше основна частина вантажів доставлялася у Калінінград через територію Литви, однак після введення обмежень цей маршрут став дуже обмеженим. У результаті основне навантаження лягло на морські перевезення. Росія суттєво вклалася у морський транзит вантажів до анклаву.

Якщо ще у 2019 році обсяг вантажів, перевезених морем, становив 0,4 мільйона тонн, то вже у 2024 році компанія "Оборонлогістика" доправила понад 2 мільйони тонн. Проте різке збільшення морського трафіку виявило численні проблеми: черги, дефіцит місць і скорочення флоту ускладнюють безперебійні поставки.

Особливо постраждали малі транспортні компанії – великі оператори, маючи доступ до адміністративних ресурсів, резервують місця, фактично витісняючи менших гравців із ринку.

Таким чином, санкції не лише ускладнили логістику, а й підсвітили соціальні й економічні слабкості Калінінградської області.