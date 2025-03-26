За якої умови можуть одразу зняти санкції з Росії: Макрон відповів

Президент Франції Еммануель Макрон висловився щодо санкцій проти Росії. А також сказав, в якому разі з Москви можуть зняти обмеження.

Зокрема, зняття санкцій залежить від дотримання Росією міжнародного права. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Еммануеля Макрона з Володимиром Зеленським, яку транслює "Суспільне Новини".

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Що заявив Макрон про санкції проти Росії

За словами президента Франції, питання санкцій ще постане у переговорах. Проте це відбудеться лише під час обговорення сталого та тривалого миру і наразі зарано про це говорити.

Якщо Росія каже, що всі повертаються до міжнародно визнаних кордонів, то очевидно, що санкції будуть зняті. Санкції залежать тільки від російського вибору,

– каже Макрон.

Він також додав, що підтримує стратегію президента США Дональда Трампа щодо "миру через силу" і, згідно з нею, поки що з Росії не варто знімати санкції.

Нагадаємо, що раніше Макрон також підтримав тезу Зеленського про те, що припинення вогню має бути підкріплене чіткими гарантіями безпеки. А також зазначив, що без дієвих заходів безпеки Кремль може напасти на Молдову чи Румунію.