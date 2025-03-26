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Геополітика Європа За якої умови можуть одразу зняти санкції з Росії: Макрон відповів
26 березня, 22:11
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За якої умови можуть одразу зняти санкції з Росії: Макрон відповів

Надія Батюк
Основні тези
  • Еммануель Макрон заявив, що зняття санкцій з Росії залежить від дотримання нею міжнародного права.
  • Санкції можуть бути зняті, якщо Росія погодиться повернутися до міжнародновизнаних кордонів.
  • Макрон підтримує стратегію "миру через силу" і вважає, що поки що з Росії не варто знімати санкції.

Президент Франції Еммануель Макрон висловився щодо санкцій проти Росії. А також сказав, в якому разі з Москви можуть зняти обмеження.

Зокрема, зняття санкцій залежить від дотримання Росією міжнародного права. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Еммануеля Макрона з Володимиром Зеленським, яку транслює "Суспільне Новини".

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Що заявив Макрон про санкції проти Росії

За словами президента Франції, питання санкцій ще постане у переговорах. Проте це відбудеться лише під час обговорення сталого та тривалого миру і наразі зарано про це говорити.

Якщо Росія каже, що всі повертаються до міжнародно визнаних кордонів, то очевидно, що санкції будуть зняті. Санкції залежать тільки від російського вибору,
– каже Макрон.

Він також додав, що підтримує стратегію президента США Дональда Трампа щодо "миру через силу" і, згідно з нею, поки що з Росії не варто знімати санкції.

Нагадаємо, що раніше Макрон також підтримав тезу Зеленського про те, що припинення вогню має бути підкріплене чіткими гарантіями безпеки. А також зазначив, що без дієвих заходів безпеки Кремль може напасти на Молдову чи Румунію.