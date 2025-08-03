Сенат США збирається йти на літні канікули, так і не проголосувавши за законопроєкт про санкції щодо Росії. Тепер Трамп особисто вирішуватиме, вводити обіцяні санкції проти Росії після невиконання його ультиматуму чи ні.

Термін виконання вимог Трампа до Росії укласти угоду з Україною закінчиться 8 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Що означатиме відхід Сенату США на канікули, коли сплине термін ультиматуму Трампа?

Раніше Трамп пообіцяв ухвалити рішення про санкції протягом 10 – 12 днів – тобто до 8 серпня, якщо президент Росії Володимир Путін не погодиться на припинення вогню. Як зазначає видання, санкції можуть зачепити не лише Москву, а й країни, які закуповують у неї нафту. Зокрема, Індія вже стала об’єктом 25% мит. Це сигнал про готовність Білого дому тиснути й на партнерів Кремля. Тим часом законопроєкт Конгресу передбачає ще жорсткіші заходи – вторинні тарифи до 500%.

Попри загальну підтримку України, сенатори не встигли домогтися голосування до відпустки. Таким чином, принаймні до осені саме Трамп буде вирішувати питання введення санкцій проти Росії.

"Я думаю, що він буде дуже обережним у своїх діях. Але я думаю, що він явно розчарований Путіним і зараз починає визнавати, що багато з нас були праві", – сказав сенатор-республіканець від штату Південна Дакота Майк Раундс.

Демократи ж менш оптимістичні: сенатор Річард Блюменталь, який є співавтором законопроєкту про санкції разом із сенатором від Республіканської партії Ліндсі Гремом, зазначив, що буде вважати за успіх навіть часткове впровадження запланованих санкцій.

У нашому законопроєкті ми пропонуємо 500% (мита – 24 Канал). Якщо це буде 250%, я зможу з цим змиритися. Навіть якщо це буде 100%, можливо. Але ви повинні запровадити жорсткі санкції, які зупинять їх від підживлення російської військової машини,

– сказав Блюменталь.

Його колега Джин Шахін схвалила підхід Трампа до Індії як спосіб тиску на Росію. Грем сказав, що Трамп "прийняв теорію справи" – переслідувати ті країни, які купують російську нафту та не надають допомоги Україні.