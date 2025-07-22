Подивимось, як спрацює, – спікер Палати представників про санкції проти Росії

Дональд Трамп дав Росії 50 днів на мирне врегулювання з Україною. В іншому випадку пригрозив вторинними митами й жорсткими санкціями.

З огляду на це, спікер Палати представників Майк Джонсон вирішив не виносити на розгляд законопроєкт про санкції проти Росії. Це питання він не хоче порушувати до закінчення 50-денного терміну, передає 24 Канал з посиланням на REUTERS.

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Що сказав Джонсон про війну в Україні?

Джонсон обговорив рішення з конгресменами. За його словами, Палата представників і Сенат погоджуються, що потрібно почекати.

З огляду на встановлений Білим домом 50-денний термін, ми повинні дати можливість головнокомандувачу, адміністрації, міністру оборони й Пентагону зробити те, що вони збираються зробити, і подивитися, як це спрацює,

– додав Джонсон.

Крім цього, він закликав до припинення війни й наголосив, що США необхідне досягнення миру. Америка не хоче подальшого втручання в те, що відбувається.

"Нам потрібен мир там. Це триває занадто довго. Гине занадто багато невинних людей. І ми абсолютно не хочемо подальшої участі США в цьому", – додав спікер Палати представників.

Нагадаємо, Дональд Трамп змінив риторику щодо Росії. Спершу він висловив незадоволення діями Путіна, а тоді пригрозив ухвалити нові санкції, якщо Кремль далі ігноруватиме мирні домовленості. Нові санкції торкнуться не тільки Росії, але й країн, які їй допомагають.