Главу МЗС Угорщини Сіярто спіймали на брехні про звільнення від санкцій США за нафту Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що його країна нібито отримала "необмежене звільнення" від санкцій, пов'язаних із закупівлею російських енергоносіїв. У Вашингтоні згодом ці слова головного угорського дипломата спростували.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Чи дійсно Угорщині дозволили уникнути санкцій за закупівлю нафти з Росії?

За словами Петера Сіярто, нова домовленість між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та президентом США Дональдом Трампом нібито дасть змогу угорцям і надалі сплачувати найнижчі ціни на енергоресурси серед усіх країн Європи.

Ми отримаємо звільнення від санкцій (США – 24 Канал) на необмежений термін, тому угорський народ продовжуватиме платити найнижчі ціни на енергоносії в Європі,

– заявив глава МЗС Угорщини.

Утім, уже того ж дня представник Білого дому у коментарі Reuters спростував ці слова. Він уточнив, що йдеться не про безстрокове звільнення, а лише про тимчасовий дозвіл, який діятиме протягом одного року.

Чиновник також додав, що Угорщина диверсифікує свої закупівлі енергоносіїв і зобов'язалася купувати американський скраплений природний газ за контрактами на суму близько 600 мільйонів доларів.

Цікаво, що, виступаючи у Вашингтоні 8 листопада, Орбан заявив, що Угорщина "отримала безстрокове звільнення" від імпорту енергоносіїв через газопровід "Турецький потік" та нафтопровід "Дружба".

"Немає жодних санкцій, які б обмежували постачання Угорщини цими маршрутами або робили їх дорожчими. Це виключення є загальним і не має часових обмежень", – сказав Орбан.

До речі, політолог Олексій Кошель заявив в етері 24 Каналу, що США посилюють свій геополітичний вплив на Угорщину. Так. американська сторона пообіцяла надати угорцям свої технології та малі модульні реактори на 20 мільярдів доларів.

Як Угорщина намагається викрутитися після введення США нових санкцій проти Росії?