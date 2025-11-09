Главу МИД Венгрии Сийярто поймали на лжи об освобождении от санкций США за нефть России
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна получила "неограниченное освобождение" от санкций США на российские энергоносители, но это было опровергнуто Белым домом.
- Представитель Белого дома уточнил, что освобождение является временным и продлится всего один год, а Венгрия обязалась закупать американский сжиженный природный газ на сумму около 600 миллионов долларов.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна якобы получила "неограниченное освобождение" от санкций, связанных с закупкой российских энергоносителей. В Вашингтоне впоследствии эти слова главного венгерского дипломата опровергли.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Действительно ли Венгрии позволили избежать санкций за закупку нефти из России?
По словам Петера Сийярто, новая договоренность между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом США Дональдом Трампом якобы позволит венграм и в дальнейшем платить самые низкие цены на энергоресурсы среди всех стран Европы.
Мы получим освобождение от санкций (США – 24 Канал) на неограниченный срок, поэтому венгерский народ будет продолжать платить самые низкие цены на энергоносители в Европе,
– заявил глава МИД Венгрии.
Впрочем, уже в тот же день представитель Белого дома в комментарии Reuters опроверг эти слова. Он уточнил, что речь идет не о бессрочном увольнении, а лишь о временном разрешении, которое будет действовать в течение одного года.
Чиновник также добавил, что Венгрия диверсифицирует свои закупки энергоносителей и обязалась покупать американский сжиженный природный газ по контрактам на сумму около 600 миллионов долларов.
Интересно, что, выступая в Вашингтоне 8 ноября, Орбан заявил, что Венгрия "получила бессрочное освобождение" от импорта энергоносителей через газопровод "Турецкий поток" и нефтепровод "Дружба".
"Нет никаких санкций, которые бы ограничивали поставки Венгрии этими маршрутами или делали их дороже. Это исключение является общим и не имеет временных ограничений", – сказал Орбан.
Кстати, политолог Алексей Кошель заявил в эфире 24 Канала, что США усиливают свое геополитическое влияние на Венгрию. Так. американская сторона пообещала предоставить венграм свои технологии и малые модульные реакторы на 20 миллиардов долларов.
Как Венгрия пытается выкрутиться после введения США новых санкций против России?
Компания Mol Nyrt. заявила, что может заменить до 80% импорта российской нефти поставками через Хорватию, если нефтепровод "Дружба" будет закрыт. До этого венгерская фирма имела другую риторику, преуменьшая значение Адриатического трубопровода.
Интересно, что в Белом доме отмечали, что Трамп отказал Орбану в исключении из новых санкций для покупки российской нефти. Американский лидер также признал, что венгерский премьер просил его об этом.
Сам Виктор Орбан ранее прямо заявлял, что его страна работает над поиском способов обойти санкции США против российских нефтяных компаний.