Європейський Союз готує 22-й пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Серед нових обмежень – повна заборона на в'їзд до країн ЄС для усіх колишніх російських військових.

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

Що увійде у 22-й пакет санкцій ЄС проти Росії?

За словами співрозмовників видання, візова заборона стане головною складовою нового пакета санкцій ЄС проти Росії через її війну проти України.

Інші обмеження, які планує запропонувати Європейська комісія, передбачають:

санкції проти кількох банків і постачальників криптовалютних послуг;

обмеження щодо приблизно 65 суден російського тіньового флоту, який перевозить нафту;

заборону на експорт певних товарів, пов'язаних із військовою промисловістю, а також продукції, яку використовують для виробництва зброї;

заборону на співпрацю з кількома портами та нафтопереробними заводами.

ЄС розраховує ухвалити цей пакет санкцій наступного місяця. Він стане 22-м від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Для запровадження обмежень потрібна одностайна підтримка всіх країн-членів, тому пропозиції ще можуть змінитися.

За словами джерел, щоб не затягувати ухвалення санкцій, Єврокомісія, ймовірно, не включатиме до пакета пропозиції, які раніше не підтримали окремі держави. Зокрема, йдеться про заборону на надання морських послуг.

У ЄС прагнуть і надалі тиснути на Росію паралельно з ініціативами США щодо досягнення мирної угоди між Москвою та Києвом.

Зокрема, ЄС планує створити новий орган, який координуватиме санкційну політику. Він об'єднає функції, які нині розподілені між фінансовими, торговельними та податковими структурами блоку.

Очікується, що новий орган почне роботу на початку наступного року. Він контролюватиме весь процес – від підготовки санкційних пропозицій до виконання вже ухвалених обмежень.

Також Євросоюз планує запровадити нову категорію санкцій, спрямовану проти технологій і соціальних мереж.