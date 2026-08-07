Сенат США схвалив законопроєкт про "пекельні санкції" Грема проти Росії

Сенат Сполучених Штатів 7 серпня схвалив законопроєкт, який свого часу просував нині покійний республіканець Ліндсі Грем. Ідеться про "пекельні санкції" проти Росії.

Про це пише Reuters.

Що відомо про підтримку законопроєкту Грема щодо санкцій проти Росії?

За даними журналістів, що законопроєкт Ліндсі Грема підтримала переважна більшість верхньої палати американського парламенту: 68 голосів за, дев'ять – проти.

Тепер Палата представників має розглянути цю ініціативу вже наступного місяця.

Цей законопроєкт передбачатиме введення санкцій проти російських чиновників та затвердження жорстких митних тарифів щодо Китаю, Індії та інших країн з метою зменшення їхньої залежності від російської нафти та газу.

Ініціатива також передбачає розширення санкцій проти Ірану, на чому наполягав президент Дональд Трамп, коли законодавці нарешті вирішили ухвалити цей законопроєкт – через понад рік після його внесення.

Якщо цей законопроєкт стане законом, він дозволить Трампу вводити мита в розмірі до 100% на країни, які є основними споживачами російських енергоносіїв, зокрема Індію, Японію та деякі країни Європейського Союзу, а рішення про скасування обмежень залишатиметься на розсуд глави Білого дому.

Однак прихильники законопроєкту наполягають, що ці мита є достатньо вузькоспрямованими, щоб виконати своє призначення – скоротити доходи Росії від енергетики, які фінансують її війну проти України, – без негативних наслідків.

Американські сенатори заявили, що ця угода є найкращою нагодою для Конгресу ухвалити законодавство на підтримку України, а переконливе двопартійне голосування в Сенаті надасть імпульс для його ухвалення в Палаті представників.

Як відреагували в Україні на це рішення?

На схвалення законопроєкту в Сенаті США відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він привітав цю ініціативу та подякував за важливий крок для подальшого зміцнення режиму санкцій проти російського агресора.

Цей знаковий законодавчий акт є потужною демонстрацією глобального лідерства Америки. Я висловлюю щиру подяку членам Сенату США за їхнє лідерство, принципову двопартійну підтримку та непохитну солідарність з Україною. Разом ми наближаємо тривалий мир,

– резюмував Сибіга.

Нагадаємо, раніше законопроєкт Грема про "пекельні санкції" проти Росії фактично застрягнув у Сенаті через одне положення. Ішлося про право президента США впроваджувати високі мита для найбільших покупців російської нафти й газу.