Сенатори-республіканці підтримують новий підхід президента США Дональда Трампа до Росії, оскільки, на їхню думку, Володимира Путіна можна примусити до миру лише шляхом тиску.

Зокрема, нещодавнє скорочення дедлайну щодо ультиматуму американського президента підтримав сенатор Джон Кеннеді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Як республіканці реагують на підхід Трампа?

Сенатор-республіканець, коментуючи дії Дональда Трампа, порівняв контакти з Володимиром Путіним із "годуванням акули з руки". Він назвав диктатора "м’ясником" не лише українців, а й власного народу, і що він має "кров під нігтями".

Путін розуміє лише силу. З ним неможливо порозумітися. Єдиний спосіб змусити його до переговорів – змусити голодувати його військову машину. Ми маємо вдарити по його бюджету, зупинивши продаж російської нафти через вторинні санкції,

– заявив Джон Кеннеді.

На його думку, Путін зневажливо ставиться до США та Дональда Трампа, а також часто бреше. Водночас сенатор Берні Морено наголосив, що Путін "скоро дізнається", що з Трампом не вийде грати в ігри, бо це не Джо Байден.

Водночас сенатор Джеймс Ріш повідомив, що мав особисту розмову з Дональдом Трампом щодо ситуації. За його словами, президент США розчарований діями Путіна, однак у Вашингтоні сподіваються на зміни найближчим часом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером оголосив про новий крайній термін для Володимира Путіна для укладення мирної угоди, який закінчиться через "10 – 12 днів".