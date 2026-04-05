Угорщина відправляє армію охороняти газопровід після нібито диверсії в Сербії

Угорщина вирішила залучити військових до охорони своєї ділянки газопроводу "Турецький потік". Це відбувається через повідомлення про нібито спробу диверсії в Сербії.

Відповідне рішення ухвалили за підсумками засідання Ради національної безпеки, яке скликав прем’єр-міністр Віктор Орбан, пише Index.

Чому Угорщина посилює охорону газопроводу?

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що після безпекового засідання уряд вирішив доручити військовим охорону угорської секції газопроводу.

За його словами, армія охоронятиме інфраструктуру по всій протяжності – від сербсько-угорського до угорсько-словацького кордону. Йдеться про один із ключових маршрутів постачання газу до країни. Сійярто наголосив, що це рішення ухвалене у відповідь на події в Сербії та ризики для енергетичної безпеки регіону.

Ми погодилися, що трубопровід слід охороняти ще ретельніше, ніж будь-коли,

– заявив він після розмов із міністрами енергетики Сербії, Туреччини та Росії.

Водночас він натякнув, що до інциденту можуть бути причетні зовнішні сили, зокрема пролунали заяви про можливу "українську загрозу".

Що сталося біля газопроводу в Сербії?

5 квітня сербські ЗМІ повідомили про виявлення вибухівки поблизу газопроводу, який постачає газ до Угорщини. Інцидент стався в районі муніципалітету Каніжа. За інформацією влади, поруч із трубою знайшли великі пакунки з вибухівкою та детонаторами. Це викликало масштабну операцію сил безпеки.

До неї залучили близько 140 поліцейських і військових, а також гелікоптер. Територію оперативно оточили, щоб запобігти можливому підриву та перевірити всі підозрілі об’єкти.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що було виявлено два пакети вибухівки з детонаторами. За його словами, у разі підриву без газу могли залишитися північ Сербії та Угорщина. Після інциденту Вучич обговорив ситуацію з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Інцидент відбувається напередодні парламентських виборів в Угорщині, що значно підвищує його політичну вагу. Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що ситуація може бути інсценованою операцією.

Він також закликав прем’єра надати офіційні пояснення та скликати раду безпеки, а також припинити "нагнітати паніку". Опозиційний журналіст-розслідувач Саболч Паньї висловив сумніви щодо офіційної версії подій, зазначивши, що інцидент виглядає як "інсценована вистава", яка може бути використана для відволікання уваги від політичних проблем.

Чому Україну звинувачують у цьому інциденті?