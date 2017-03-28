Людина Путіна на переговорах: хто такий Бєсєда і чому Буданов вважає його небезпечним

З 23 по 25 березня у Ер-Ріяді відбулися "човникові" переговори між Україною, США та Росією. Державу-агресорку в Саудівській Аравії представляли два дуже несподівані персонажі з доволі багатим бекграундом.

Це 75-річний колишній заступник очільника МЗС Росії, а нині сенатор Грігорій Карасін та чинний радник директора ФСБ – 70-річний Сєргєй Бєсєда. Останній викликав найбільший інтерес, адже це аж ніяк не дипломат, а кадровий шпигун, тісно пов'язаний з Україною.

"Є людина, яка завжди приносила проблеми Україні. Це генерал Бєсєда. Дуже проблемна людина. Він багато зла накоїв для України. Ну нічого, час все розставить на місця", – так голова ГУР МО Кирило Буданов у жовтні 2023 року відповів на питання, хто з росіян, на його думку, є найнебезпечнішим.

24 Канал розповідає біографію Сєргєя Бєсєди.

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Хто такий Сєргєй Бєсєда: біографія

Сєргєй Орестович Бєсєда народився 17 травня 1954 року, принаймні, так свідчать офіційні дані про нього. Водночас це може бути з великою вірогідністю фейком, адже пан Бєсєда – кадровий розвідник, для шпигунів радянської школи діє особливе правило легендування та створення фактично нової особи з вигаданими особистими даними.

Тому Сєргєй Орестович легко може виявитись не Сєргеєм і не Орестовичем, як, до речі, і його візаві Кирило Олексійович з Києва, адже як російська, так і українська розвідки мають спільне коріння, а відповідно – багато спільного.

У молоді роки Сєргєй Бєсєда начебто тривалий час був за кордоном (на Кубі та в Латинській Америці) – він не вивчив англійської, натомість добре знає іспанську. Більше про цей період життя Бєсєди майже нічого невідомо, але його діяльність у 21 столітті доволі добре задокументована і підтверджена.



Сєргєй Бєсєда / Фото росЗМІ

Дякувати за це маємо досліднику російських спецслужб Андрєю Солдатову. Він веде телеграм-канал, вже багато років займається саме Бєсєдою і нарив на нього чимало цікавого.

Перш за все, Бєсєда – не представник російської воєнної розвідки ГРУ (нині ГУ ГШ) чи Служби зовнішньої розвідки (СЗР), які за визначенням мають займатися розвідувальними операціями за межами Росії. Він – родом із ФСБ. Це початково урізана в правах і функіцях спадкоємиця радянського КДБ (Комітет Державної Безпеки – 24 Канал), яка в сучасній Росії мала стати спецслужбою, що опікується внутрішніми загрозами держави і не діє за її межами. Такий собі аналог української СБУ, британської Мі-5 чи американської ФБР.

У ФСБ Бєсєда працював в елітному підрозділі – Департаменті оперативної інформації – і зробив швидку кар’єру наприкінці 1990-их (тобто за раннього Путіна). Нагадаємо, що Путін – є кадровим КДБшником і в часи Єльцина деякий час очолював ФСБ, яка й стала для нього трампліном у Кремль.

Людина Путіна

За офіційними даними, у 2004 році Бєсєда очолив Департамент оперативної інформації, і під його орудою ця структура почала зростати та набувати великого впливу, перетворившись на фактично ще одну зовнішню розвідку з відповідними дуже високими і таємними повноваженнями.

У 2009 році все це господарство перетворилося на так звану Службу оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ або просто – "П'яту службу ФСБ", а її емблема – "глобус" – прозоро натякає на те, чим вона займається (зовнішньою розвідкою, до якої ФСБ мало б бути зась).

Втім, Андрєй Солдатов дає іншу хронологію, відмінну від офіційної, та стверджує, що "П'яту службу" створив у 1998 році безпосередньо Путін, коли був директором ФСБ, і вона стала єдиним управлінням на Луб’янці, створеним майбутнім диктатором.

Бєсєда був фаворитом Путіна і саме йому він довірив своє дітище. Таким чином, коріння "П'ятої служби" слід шукати ще з часів СРСР, коли в складі КДБ були підрозділи, які вели "розвідку території" та відповідали за вербування іноземців, які мали необережність прибути до цієї країни. Власне, цим деякий час займався і сам Путін, поки його не відрядили до Німеччини. Тобто Путін у такий спосіб відродив структуру, яку добре розумів і до якої прикипів ментально.

Перші повідомлення про нову структуру під крилом ФСБ припадають саме на перші путінські загострення та марення колишньою величчю СРСР, який вже не існував. Не дивно, що точкою застосування "П'ятої служби" стало так зване "ближнє закордоння", тобто країни колишнього СРСР та тоді ще чинного СНД, які Путін вважав зоною впливу Росії.

Зокрема, в 2003 році підопічних Бєсєди звинувачували в спробах вплинути на політичну ситуацію в Білорусі, а в 2004 році сам генерал приїздив до невизнаної Абхазії, щоб підтримати проросійського кандидата. Також ФСБ була дуже активною в Молдові, а Бєсєда начебто особисто "працював" з місцевими політиками і фактично виступав їхнім куратором.



Сєргєй Бєсєда / Фото росЗМІ

Але епіцентром діяльності "П'ятої служби" стала Україна, яку росіяни вважали (і вважають) втраченою перлиною своєї імперії.

В Україні, після перемоги Помаранчевої революції, росіянам працювалося легко й безпроблемно – у владі на всіх рівнях, а також серед силовиків і спецслужб у них було чимало симпатиків, преса лише вчилася бути відповідальною, тому легко реагувала на різноманітні "вкиди" і те, що нині назвали б "інформаційно-психологічними спеціальними операціями".

Саме цим і займалися люди Бєсєди, які прибули до України під дипломатичним прикриттям або взагалі без нього. Іншим напрямком діяльності стало вербування так званих "агентів впливу", щоб сіяти через них необхідні Росії тези та ухвалювати потрібні рішення. Згадуючи ті події майже 20-річної давнини, доводиться констатувати, що відбою від охочих у російських шпигунів не було. Схоже, їм навіть доводилось обирати з-поміж численних корисних ідіотів, аж настільки їх було багато.

Влітку 2010 року в ФСБ стався великий прокол – невідомі співробітники цієї спецслужби вирішили повторити демарш Едварда Сноудена та виклали у відкритий доступ чимало секретних документів. Їх "повісили" на сайті lubyanskayapravda.com. Він "прожив" лише 2 тижні, але дав інформацію на роки, зокрема, тоді стало відомо про деякі спецоперації підлеглих генерада Бєсєди.



Найбільш відомою спецоперацією стала фальсифікація документа про нібито проведення українською розвідкою таємної операції в Туркменістані. Її метою була компроментація України та скасування переговорів між Києвом і Ашгабадом про постачання природного газу. "Качку" підлеглі Бєсєди пустили через українські ЗМІ.

Нині можна з великою долею впевненості стверджувати (і не помилитися), що ставку в підсумку було зроблено на нині заборонену "Партію регіонів" на чолі з Віктором Януковичем та структури Віктора Медведчука. При чому перший був ситуативним союзником, а другий – "улюбленою дружиною". З ним росіяни і створювали численні спільні проєкти та, як ми нині розуміємо, розпилювали шалені гроші, які Путін щедро давав на підривну роботу в Україні. Бєсєда вміло створював імітацію бурхливої діяльності, а наближені соціологи (ще один профільний вид діяльності для агентів "П'ятої служби") "малювали" потрібні цифри підтримки, все більше занурюючись у власноруч створену інформаційну бульбашку.

З фактично бездонними джерелами фінансування і статусом улюбленця Путіна генерал швидко робив кар'єру, збагачувався і обростав потрібними зв'язками. Російські ЗМІ пишуть, що він дуже зблизився з одним із головних путінських міньйонів – Сєргєєм Чемезовим (куратор "оборонки" – 24 Канал) та вважався саме його людиною. Бєсєді навіть "нарізали" декілька гектарів землі в елітному селищі Акулініно під Москвою та дозволили збудувати палац біля патрона. Цікаво, що генерал записав його на свого сина Алєксандра, якому тоді не було й 30.

Роль Бєсєди у подіях 2014 року

Все було добре і гроші активно "освоювалися", аж раптом для росіян стався Майдан і влада Януковича захиталася. Рятувати його Путін направив генерал-полковника Сєргєя Бєсєду. Він прибув до Борисполя 20 лютого 2014 року – після спроби силового розгону Майдану, яка провалилася. Разом із Бєсєдою прилетів також Владіслав Сурков (тоді – помічник Путіна та майбутній куратор "ДНР"). В аеропорту росіян зустрічав начальник департаменту контррозвідки СБУ генерал-майор Володимир Бік, наближений до Януковича персонаж, відповідальний за спроби розгону Майдану та "контакт" росіян.

Ці події детально задокументували представники групи "Інформаційний спротив". Згодом українські слідчі викликали Бєсєду на допит, а МЗС України навіть направило запит до Росії з вимогою пояснень, для чого Бєсєда та його люди завезли до Києва зброю та вибухівку.



Як пізніше виправдовувалися росіяни, зокрема, очільник МЗС Лавров, Бєсєда і компанія нібито прибули до Києва для захисту російського посольства. Втім, це очевидна брехня, адже це люди зовсім іншої спеціальності – така собі інтелектуальна еліта російської розвідки. Їхнім реальним завданням стало вивезення Януковича з Києва та запуск сепаратистського сценарію з проведенням фейкових "з'їздів" і "референдумів".

Таким чином, можна стверджувати, що саме генерал Бєсєда був одним з тих, хто розпочав російську агресію проти України. На жаль, правосуддя росіянина тоді не наздогнало, але наздогнали санкції – з 2014 року він перебуває у санкційний списках України, США, ЄС, Швейцарії (з 2022-го року), Великої Британії та Австралії.



Сєргєй Бєсєда / Фото росЗМІ

Що ж до згаданого українця Біка – його заарештували в листопаді 2014 року, але факт державної зради довести не змогли (чи не захотіли) – він провів понад 3 роки в СІЗО, після чого був звільнений і переведений під домашній арешт. Він побачив наслідки своїх дій і помер влітку 2023 року від тяжкої хвороби.

Архітектор вторгнення в Україну

У наступні роки Бєсєда був одним із так званих "кураторів" так званої "ДНР". Згідно з неформальною угодою між російськими спецслужбами існував статус кво, де з "ДНР" годувалася ФСБ, натомість "кураторами" так званої "ЛНР" була військова розвідка ГУ ГШ.

Видимою частиною його діяльності були публічні заяви, в яких він звинувачував СБУ в ліквідації номінального "глави ДНР" Захарченка, розповідав про диверсії ЦРУ, залучення бойовиків ІДІЛ та інші ІПСО. Також відомо, що Бєсєда брав участь у переговорах з американцями по обміну заручниками (зокрема, обміну Тревора Ріда).

Ось як описує Сєргєя Бєсєду американський учасник переговорів по обміну заручників колишній посол в Росії Джон Салліван у своїх мемуарах:

Рябков (заступник голови МЗС Лаврова – 24 Канал) представив мене Бєсєді, який привітав мене широкою посмішкою і міцним рукостисканням. Одразу стало зрозуміло, чому його називають "бароном". Високий, підтягнутий, йому на вигляд було років 60. Бєсєда був схожий на інвестиційного банкіра в дорогому костюмі, почувався впевнено, без явної загрози. Йому не потрібно було нікого залякувати – всі й так знали, хто він. Англійською він не говорив, зате володів іспанською, оскільки на початку кар'єри в КДБ працював на Кубі та в Центральній Америці. Рябков вів зустріч російською і був дуже шанобливий до свого високопоставленого гостя з ФСБ.

Насправді ж діяльність генерала Бєсєди цим не обмежувалась. Нині встановлено, що він готував нове вторгнення Росії в Україну. Ставку цього разу було зроблено на улюбленця Путіна та його кума Медведчука. Завдяки Бєсєді та на гроші Путіна в Україні було створено велику мережу агентів впливу, які готували відповідне інформаційне тло для майбутнього вторгнення.

Але, схоже, генерал перехитрив сам себе – в його звіти про неймовірну любов українців до Росії та вірність Путіну та Медведчуку з Мураєвим повірили в Москві й віддали наказ про так звану "СВО".

Нині частково розкриті плани вторгнення і встановлено, що Київ мали захопити реально за кілька днів, а всю операцію з підкорення України та повалення влади росіяни мали завершити за 2 тижні. Виконувати все це мали довгі колони техніки та бійці "Росгвардії". Останні мали прибути та кийками розігнати новий "Майдан", а потім урочистим маршем пройти Хрещатиком і вулицями інших українських міст. Вони реально везли з собою парадну форму, сурми та литаври, але все це згоріло в розбитих колонах на підступах до Києва, Харкова та Сум.

Цап-відбувайло

У перші тижні вторгнення Росія втратила більшу частину своєї кадрової армії, яку готувала роками і на яку витратила (а по факту – викинула на сміття) десятки (якщо не сотні) мільярдів доларів. Крайнім за цей провал зробили генерала Бєсєду. Буцімто його райдужні реляції засліпили Путіна та воєнне командування, і вони спланували війну так, що втратили сотні одиниць техніки та десятки тисяч елітних військових.

Роль Бєсєди в цьому фіаско дійсно була високою, але не треба забувати, що крім нього, були ще й Генштаб, який планував вторгнення, міністр оборони, який мав забезпечити всім належним, а також так званий "верховний головнокомандувач", який надав наказ про початок вторгнення. Втім, цапом відбувайлом зробили Сєргєя Бєседу.

11 березня 2022 року, коли ще не охололи спалені російські бронемашини та танки в Ірпені та Тростянці, стало відомо про арешт генерала Бєседи. Про це написав журналіст Андрєй Солдатов з посиланням на свої джерела. Причиною арешту стало "розкрадання коштів, виділених на підривну та агентурну роботу в Україні, а також завідомо неправдиву інформацію про політичну ситуацію в Україні".

З огляду на те, що корупція в Росія є основою системи державного управління, нормою для чиновництва та своєрідним різновидом мафіозної "омерти", можна зробити висновок, що Путін образився на Бєсєду не за "розкрадання", а саме за брехню.

На початку квітня 2022 року той самий Солдатов повідомив, що Бєсєда гостює в "Лєфортово" (сумнозвісне російське СІЗО – 24 Канал). Втім, далі починається цікаве – 29 квітня опального генерала забрали з буцегарні і "показали" людям (в ролі випадкових свідків виявилися журналісти RTVI).

На відміну від орвелівського Вінстона Сміта, якому пропонувалося "любити Великого брата" у публічному кафе "Під каштаном", Бєсєда виступив на поминках іншого топшпигуна генерала Леонова і це "випадково" просочилося в ЗМІ. Ба більше, в звіті журналісти особиво підкреслили, що на поминках Бєсєду представили як чинного керманича "П'ятої служби". Врешті вже в лютому 2023 року Бєсєду "присунули" на якусь непотрібну зустріч дипломатів на афганську тематику, суть якої вочевидь полягала не в спробі "почути" голос талібів, а саме пред'явити світу опального генерала.

Вочевидь Путін вирішив не карати "свого" Бєсєду та обмежився "доганою". Все ж він як і генерал – виходець з КДБ/ФСБ, тому фактичний винуватець десятків тисяч смертей порівняно легко відбувся. Це також був сигнал і представникам так званих російських "еліт", що все вирішує Путін. Згодом Путін його ще декілька разів продублював, коли за гратами опинилися російські армійські, а не ФСБшні генерали, зокрема, й бойові.



Натомість син Сєргєя Бєсєди – Алєксандр Бєсєда був призначений керівником Департаменту із забезпечення діяльності адміністративних органів Уряду і став фактичним розпорядником бюджетів для російських спецслужб.

Нове завдання для Бєсєди

У 2023 році голова ГУР МО Буданова підтвердив, що Путін пробачив Бєсєду, і він знову займається підривною діяльністю проти України:

Бєсєда був на певний проміжок часу відсторонений від виконання своїх обов'язків. Але потім все налагодилося. Зараз він займається своєю роботою (активними операціями на території України – 24 Канал). На жаль, зовсім не на користь Україні.

Нині його офіційний статус – радник голови ФСБ Алєксандра Бортнікова. Вочевидь він вже не керує "П’ятою службою". Повідомлялося, що в 2024 генерал пішов на пенсію за вислугою років після досягнення 70-річного віку, це дивний привід для сучасної Росії та її системи геронтофілії у владі. Проте, Бєсєда далеко не пішов і залишається в "обоймі" на тій самій "короткій лаві запасних".



Бєсєда і Карасін були на переговорах в Ер-Ріяді / Колаж росЗМІ

Саме в статусі радника очільника ФСБ генерал-полковник Сєргєй Бєсєда раптово виплив у Ер-Ріяді як учасник переговорів з американськими дипломатами. Але на відміну від них він ніякий не дипломат, а реальний шпигун. І це є певним порушенням етикету, адже розвідка має займатися своїми справами, а дипломати – своїми. Втім, росіяни вирішили ці неписані правила порушити, чим показали справжнє обличчя нинішньої Росії, держави, де править каста вихідців із КДБ/ФСБ, а дипломати і міністерство закордонних справ на чолі з цілим Лавровим – ширма, яка нічого не вирішує і лише говорить те, що їй сказали пани з так званої "гебні".

За що конкретно Сєргєй Бєсєда відповідає на переговорах у Саудівській Аравії – невідомо. Проте, ми вже бачимо їхні перші результати і очевидне бажання росіян затягнути перемовини і змусити американців виконувати їхні "хотілки".

Російські ЗМІ тим часом припускають, що Путін направив Бєсєду в Ер-Ріяд із конкретною метою. Він нібито досі вірить в експертизу генерала по Україні і хоче, щоб Бєсєду дотис американців у питанні швидких виборів як способу повалення влади у Києві. Якщо це так, то ми вже знаємо, звідки взялися недавні гучні заяви Путіна, а також Віткоффа і Трампа про мізерні рейтинги Зеленського. Схоже, генерал "тримає марку" і знову годує керівництво лише "перевіреною інформацією".