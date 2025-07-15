"Вже були 24 години і 100 днів": Лавров відреагував на 50-денний ультиматум Трампа

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував нещодавню вимогу президента США Дональда Трампа щодо мирних переговорів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC. У подібних ультиматумах він звинуватив не Вашингтон, а Європейський Союз.

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Як відреагував Лавров на заяви Трампа?

Російський міністр заявив, що Москва наразі намагається зрозуміти, що стоїть за заявою президента США Дональда Трампа стосовно 50-денного ультиматуму щодо тарифів у разі відмови Росії від укладення угоди.

Було раніше 24 години, було 100 днів, ми все це проходили та дійсно хочемо зрозуміти, чим керується президент Сполучених Штатів,

– заявив він.

На його думку, Дональд Трамп наразі перебуває під великим та "непристойним" тиском з боку Європейського союзу та чинного керівництва НАТО, яке нібито "підтримує вимоги" Володимира Зеленського.

Сергій Лавров заявив, що Росія готова до введення проти неї нових санкцій, наголосивши на великій кількості вже запроваджених обмежень. Також він каже, що не вважає "вичерпним" формат переговорів у Стамбулі.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, коментуючи вищезгадану заяву, висміяв Сергія Лаврова у тому, що він намагається "тролити" Трампа, поки його країна залежна від КНДР у війні проти України.

"Лавров, звісно, стара людина і явно губиться в реальному положенні справ на геополітичній мапі, де його країна вже стала лише інструментом, а не гравцем, і питання поразки у війні є лише питанням часу. А час залежить тільки від кількості смертників, яких Путін ще вкине у топку війни", – написав він.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков вже теж прокоментував заяви Трампа, назвавши їх "досить серйозними". За його словами, Кремлю потрібен час для аналізу відповідного ультиматуму США.