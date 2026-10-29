Найгірший сценарій виборів: до чого готуватися Трампу

Політичне протистояння у США за несприятливих умов здатне призвести до небажаних наслідків та перешкоджати певним державним процесам. Усе це може ускладнити подальші кроки команди республіканців.

За песимістичного розвитку подій політичні опоненти Трампа можуть здобути вирішальні важелі впливу на процеси в країні. Таке припущення в ефірі 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких.

Що може означати втрата контролю над парламентом?

Якщо за підсумками виборів у Сенаті та Конгресі сформується більшість представників Демократичної партії, це кардинально змінить баланс влади. Законодавці матимуть змогу суттєво обмежувати діяльність республіканця та гальмувати основні державотворчі процеси.

У такому разі під ударом опиниться не лише просування законодавчих ініціатив, а й формування владної команди, адже затвердження кандидатів стане вкрай складним завданням.

Це буде означати, що вони будуть просто блокувати деякі ініціативи Трампа, що разом із можливими кадровими призначеннями будуть вельми проблематично проходити через ці представницькі законодавчі органи,

– зазначив фахівець.

Отже, адміністрація Трампа ризикує опинитися в стані тривалого протистояння та законодавчого паралічу.

Чи можливий щодо Трампа сценарій з імпічментом?

Окрім блокування рішень, демократична більшість може вдатися до крайніх заходів політичного тиску. Найнебезпечнішим розвитком ситуації для політика стане запуск юридичного механізму позбавлення повноважень.

Експерт зауважив, що цей шлях є тривалим і потребуватиме суттєвих ресурсів, проте такий варіант не можна відкидати:

Найгірший сценарій для Трампа, – що можуть розпочати процедуру імпічменту. Скільки це може забрати часу? Багато…

– зазначив експерт.

Варто зазначити, що питання про те, чи справді загрожує Трампу імпічмент, вже неодноразово порушували фахівці на нашому каналі, оцінюючи головні ризики щодо американського лідера.

Водночас ширший контекст перегонів у Сполучених Штатах та їх вплив на міжнародну політику раніше детально аналізувався в інтерв'ю колишнього співробітника Держдепу.