У Польщі повідомили про початок місії НАТО для посилення східного флангу
- Генеральний штаб Війська Польського 12 вересня повідомив про фактичний початок місії НАТО "Східний вартовий".
- До місії залучено сили союзників, зокрема з Данії, Франції, Британії та Німеччини, з новою оборонною структурою.
Напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про плани щодо посилення східного флангу. Уже в п'ятницю, 12 вересня, Генеральний штаб Війська Польського повідомив про фактичний початок місії "Східний вартовий" (Eastern Sentry).
Відповідне відео з'явилося в мережі. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF FM.
Що відомо про місію "Східний вартовий"?
Військові показали кадри приземлення французького транспортного літака А-400 в Мінську Мазовецькому з озброєнням для винищувачів Rafale, які вже знаходяться в Польщі.
Початок операції "Східний вартовий": дивіться відео
До слова, раніше Рютте разом із головою сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем анонсували запуск місії "Східний вартовий" для посилення східного флангу. За словами військових, ключовим тут є абсолютно нова оборонна структура, до якої залучать сили союзників, зокрема Данії, Франції, Британії, Німеччини тощо.
Ми знаємо, що героїчна оборона України пов'язана з майбутнім Європи. Саме тому ми посилюємо нашу обороноздатність. У єдності сила, а в готовності – перемога,
– сказав віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Окрім того, у НАТО місію "Східний вартовий" вважають не просто ініціативою, а "конкретною відповіддю" та "чітким сигналом" про недоторканість кордонів.
Як російські дрони атакували Польщу напередодні?
- За словами прем'єр-міністра Дональда Туска, уночі 10 вересня на територію Польщі залетіло щонайменше 19 дронів. Зокрема, безпілотники знайшли в селах Люблінського воєводства та Лодзинського воєводства.
- У відповідь НАТО активувало статтю 4, яка передбачає, що держави-члени будуть консультуватися між собою, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін опиняються під загрозою.
- Також біля кордонів з Україною, Росією та Білоруссю тимчасово обмежили повітряний простір Польща, Латвія та Естонія.