Напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про плани щодо посилення східного флангу. Уже в п'ятницю, 12 вересня, Генеральний штаб Війська Польського повідомив про фактичний початок місії "Східний вартовий" (Eastern Sentry).

Відповідне відео з'явилося в мережі. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF FM.

Що відомо про місію "Східний вартовий"?

Військові показали кадри приземлення французького транспортного літака А-400 в Мінську Мазовецькому з озброєнням для винищувачів Rafale, які вже знаходяться в Польщі.

Початок операції "Східний вартовий": дивіться відео

До слова, раніше Рютте разом із головою сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем анонсували запуск місії "Східний вартовий" для посилення східного флангу. За словами військових, ключовим тут є абсолютно нова оборонна структура, до якої залучать сили союзників, зокрема Данії, Франції, Британії, Німеччини тощо.

Ми знаємо, що героїчна оборона України пов'язана з майбутнім Європи. Саме тому ми посилюємо нашу обороноздатність. У єдності сила, а в готовності – перемога,

– сказав віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Окрім того, у НАТО місію "Східний вартовий" вважають не просто ініціативою, а "конкретною відповіддю" та "чітким сигналом" про недоторканість кордонів.

