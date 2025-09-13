В Польше сообщили о начале миссии НАТО для усиления восточного фланга
- Генеральный штаб Войска Польского 12 сентября сообщил о фактическом начале миссии НАТО "Восточный страж".
- К миссии привлечены силы союзников, в частности из Дании, Франции, Великобритании и Германии, с новой оборонной структурой.
Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о планах по усилению восточного фланга. Уже в пятницу, 12 сентября, Генеральный штаб Войска Польского сообщил о фактическом начале миссии "Восточный часовой" (Eastern Sentry).
Соответствующее видео появилось в сети. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.
Что известно о миссии "Восточный страж"?
Военные показали кадры приземления французского транспортного самолета А-400 в Минске Мазовецком с вооружением для истребителей Rafale, которые уже находятся в Польше.
Начало операции "Восточный страж": смотрите видео
К слову, ранее Рютте вместе с главой сил НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем анонсировали запуск миссии "Восточный страж" для усиления восточного фланга. По словам военных, ключевым здесь является совершенно новая оборонная структура, к которой привлекут силы союзников, в частности Дании, Франции, Великобритании, Германии и тому подобное.
Мы знаем, что героическая оборона Украины связана с будущим Европы. Именно поэтому мы усиливаем нашу обороноспособность. В единстве сила, а в готовности – победа,
– сказал вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Кроме того, в НАТО миссию "Восточный страж" считают не просто инициативой, а "конкретным ответом" и "четким сигналом" о неприкосновенности границ.
Как российские дроны атаковали Польшу накануне?
- По словам премьер-министра Дональда Туска, ночью 10 сентября на территорию Польши залетело по меньшей мере 19 дронов. В частности, беспилотники нашли в селах Люблинского воеводства и Лодзинского воеводства.
- В ответ НАТО активировало статью 4, которая предусматривает, что государства-члены будут консультироваться между собой, когда, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон оказываются под угрозой.
- Также у границ с Украиной, Россией и Беларусью временно ограничили воздушное пространство Польша, Латвия и Эстония.