Щоб оцінити "яка там диктатура": скандальна румунська політикиня Шошоаке хоче поїхати в КНДР

Одіозна антиукраїнська румунська політикиня на лідерка партії S.O.S. România Діана Шошоаке вкотре привернула увагу шокуючою заявою. Вона заявила про своє бажання відвідати Північну Корею.

Так, політикиня заявила, що хоче особисто пересвідчитися, що в країні діє диктаторський режим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на румунський телеканал B1.

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Шошоаке хоче поїхати в КНДР

Шошоаке знову почала тираду в адресу президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, звинувативши її в бажанні встановити диктатуру в ЄС.

Крім цього, вона додала, що сумнівається в тому, що в КНДР панує диктатура.

Я дуже хочу поїхати в Північну Корею і подивитися, наскільки там диктаторські порядки. У мене є сумніви. Поки Європейський парламент, поки пані Урсула фон дер Ляєн звинувачує інших у диктатурі, а вони встановлюють найгіршу диктатуру за останні 300 років, я починаю сумніватися в тому, що Північна Корея – це диктатура, що Росія – це диктатура,

– сказала Шошоаке.

Після цього вона оголосила про своє рішення поїхати до Північної Кореї, щоб на власні очі побачити тамтешній режим.

"Я збираюся поїхати (до КНДР – 24 Канал) особисто, щоб переконатися, яка там диктатура", – додала Шошоаке.

Зазначимо, що ця румунська політикиня відома численними одіозними заявами та вчинками.

Нагадаємо, що СБУ заборонила в’їзд в Україну Шошоаке, яка писала листи Путіну із закликами до захоплення нашої держави.

Так, Служба безпеки України на 3 роки заборонила в’їзд в Україну голові проросійської румунської партії "SOS Румунія" Діані Йованович-Шошоаке, яка підтримує війну Росії проти України.