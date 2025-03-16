Лідерка румунської партії Шошоаке написала Путіну лист з абсурдними заявами про Україну

Одіозну лідерку румунської партії S.O.S. România Діану Шошоаке відмовилися зареєструвати як кандидатку у президенти Румунії. Після цього антиукраїнська політикиня написала лист Путіну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські медіа.

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Що Шошоаке писала у листі російському диктатору

Так, Центральна виборча комісія Румунії не допустила Шошоаке до виборів через її антиконституційні заяви. Однак та вважає, що рішення насправді повʼязане з її неодноразовими закликами налагодити "добрі відносини" з Росією, а в Румунії насправді встановилась "справжня диктатура".

Від імені румунського народу, який є вашим братом у православній вірі, я закликаю вас не звертати уваги на ворожі жести нелегітимного керівництва Румунії під контролем ЄС,

– пише політикиня у листі до диктатора.

Шошоаке хоче, аби Путін сприйняв цього листа як "як послання миру від імені румунського народу". Водночас у своєму листі лідерка S.O.S. România висловлює прямі територіальні претензії Україні.

"Ми маємо румунські території, незаконно утримувані Україною через несправедливий пакт Ріббентропа-Молотова, який був денонсований, і саме тому ми маємо право захищати румунів на тих територіях, які ми хочемо повернути", – пише вона.

У звʼязку з цим вона просить врахувати цю її вимогу "у переговорах, які відбуваються щодо миру в Україні".

До речі, Центральна виборча рада Румунії (BEC) дозволила Джордже Сіміону – лідеру Альянсу за єдність румунів (AUR) і соратнику Келіна Джорджеску – балотуватися на президентських виборах у країні.