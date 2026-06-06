"Критичний рівень загрози": у Трампа запідозрили Ізраїль у шпигунстві, – NBC News

Пентагон посилив контррозвідувальні заходи через занепокоєння щодо можливих спроб Ізраїлю отримати доступ до внутрішньої інформації США. Рівень загрози було підвищено до найвищого – "критичного".

Про це повідомляє NBC News із посиланням на американських посадовців.

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Що відомо про можливе шпигунство Ізраїлю?

За інформацією джерел, останніми тижнями Розвідувальне управління Міністерства оборони США підготувало нову оцінку контррозвідувальних ризиків на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і Тель-Авівом щодо подальших дій у конфлікті з Іраном.

Співрозмовники телеканалу стверджують, що внутрішнє повідомлення Пентагону визначило рівень загрози з боку Ізраїлю як "критичний". Зокрема, у відомстві занепокоєні можливими спробами отримати інформацію про внутрішні дискусії та рішення адміністрації президента США Дональда Трампа щодо ситуації на Близькому Сході.

За словами одного з чиновників, оцінка розвідки міститься у семисторінковому документі з аналітичними матеріалами та схемами. У ньому йдеться про високі можливості Ізраїлю у сфері агентурної та технічної розвідки, а також наводяться конкретні випадки, які посилили занепокоєння американської сторони. Водночас в Ізраїлі категорично відкинули звинувачення.

Представник ізраїльського посольства у Вашингтоні заявив, що твердження про шпигунство за США є неправдивими.

Ізраїль не збирає розвідувальну інформацію про американські організації, тим більше про посадових осіб уряду США. Наші зусилля спрямовані проти ворогів, а не союзників,

– наголосив він.

У Пентагоні відмовилися коментувати цю інформацію, а представник Білого дому назвав повідомлення необґрунтованими та такими, що походять від людей, які не володіють повною картиною подій.

Нагадаємо, в ізраїльській розвідці з'явилися звинувачення на адресу віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо можливого витоку інформації про план операції проти Ірану із залученням курдських сил. За даними джерел, він нібито передав відомості президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану, після чого Анкара виступила проти розміщення курдських формувань поблизу свого кордону. Йшлося про план операції, яку нібито готував "Моссад" із використанням курдських підрозділів.

Після витоку інформації президент США Дональд Трамп наклав вето на її проведення, а в США тривають дискусії щодо того, хто саме вплинув на це рішення. Водночас у команді віцепрезидента ці звинувачення категорично заперечують, називаючи їх неправдивими. Також зазначається, що сама ідея операції викликала суперечки серед розвідників, попри наявні дані про попередню співпрацю США з курдськими силами.