Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

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Что известно о возможном шпионаже Израиля?

По информации источников, в последние недели Разведывательное управление Министерства обороны США подготовило новую оценку контрразведывательных рисков на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Тель-Авивом относительно дальнейших действий в конфликте с Ираном.

Собеседники телеканала утверждают, что внутреннее сообщение Пентагона определило уровень угрозы со стороны Израиля как "критический". В частности, в ведомстве обеспокоены возможными попытками получить информацию о внутренних дискуссиях и решениях администрации президента США Дональда Трампа по ситуации на Ближнем Востоке.

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По словам одного из чиновников, оценка разведки содержится в семистраничном документе с аналитическими материалами и схемами. В нем говорится о высоких возможностях Израиля в сфере агентурной и технической разведки, а также приводятся конкретные случаи, которые усилили беспокойство американской стороны. В то же время в Израиле категорически отвергли обвинения.

Представитель израильского посольства в Вашингтоне заявил, что утверждения о шпионаже за США являются ложными.

Израиль не собирает разведывательную информацию об американских организациях, тем более о должностных лицах правительства США. Наши усилия направлены против врагов, а не союзников,

– подчеркнул он.

В Пентагоне отказались комментировать эту информацию, а представитель Белого дома назвал сообщения необоснованными и такими, что происходят от людей, которые не владеют полной картиной событий.

Напомним, в израильской разведке появились обвинения в адрес вице-премьера обвинения в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса относительно возможной утечки информации о плане операции против Ирана с привлечением курдских сил. По данным источников, он якобы передал сведения президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, после чего Анкара выступила против размещения курдских формирований вблизи своей границы. Речь шла о плане операции, которую якобы готовил "Моссад" с использованием курдских подразделений.

После утечки информации президент США Дональд Трамп наложил вето на ее проведение, а в США продолжаются дискуссии относительно того, кто именно повлиял на это решение. В то же время в команде вице-президента эти обвинения категорически отрицают, называя их ложными. Также отмечается, что сама идея операции вызвала споры среди разведчиков, несмотря на имеющиеся данные о предыдущем сотрудничестве США с курдскими силами.