В американській розвідці вважають, що лідер Китаю має надзвичайно високий рівень страху. Відтоді як майже 14 років тому Сі Цзіньпін очолив державу він систематично спустошував верхівку Комуністичної партії Китаю.

Під удари потрапляли високопосадовці, керівники силових структур і навіть діти партійної "червоної аристократії". Про це повідомляє The New York Times.

Дивіться також Дуже боляче реагує, – ексглава розвідки зауважив маніпуляції Китаю щодо допомоги РФ з ракетами

Що відомо про чистки Сі Цзіньпіна?

Американські розвідники переконані, що остання хвиля чисток у китайському керівництві частково продиктована екстремальним рівнем недовіри та страху Сі Цзіньпіна.

Сі уже понад десять років крок за кроком усуває впливових очільників партії, силових структур і навіть членів так званої "червоної аристократії", але останні події стали винятковими.

Заява Міністерства оборони Китаю від 24 січня про те, що головний військовий керівник країни генерал Чжан Юся та його соратник генерал Лю Чженьлі перебувають під слідством за "серйозні порушення", вразила чиновників та аналітиків у Вашингтоні. Генерал Чжан – шанований ветеран війни, якого давно вважають вірним Сі.

Американські чиновники намагаються з'ясувати, чому лідер Китаю зробив такий драматичний крок. Вони кажуть, що для уряду США критично важливо зрозуміти менталітет Сі, оскільки його політика, як і політика президента Трампа, впливає на все: від світової економіки до операцій однієї з найпотужніших армій світу.

Офіційно Пекін пояснює це розслідуванням "серйозних порушень дисципліни та закону" серед генералів, але західні аналітики підкреслюють відсутність чіткої причини для такого масштабного кроку.

Якими можуть бути наслідки чисток?

З початку свого правління у 2012 році Сі, якому зараз 72 роки, зміцнив владу за допомогою чисток та розгортання так званих антикорупційних кампаній, ставши найвпливовішим китайським лідером за останні десятиліття.

Він усунув усіх, окрім одного, з шести генералів, яких призначив до Центральної військової комісії у 2022 році. Сі є головою комісії, яка контролює Народно-визвольну армію. Чистки залишили вакуум керівництва на чолі найбільшої армії світу.

Це ставить під питання ефективність взаємодії партії та збройних сил, потенційно призводячи до затримок або вагань у стратегічному плануванні.

Такий тиск на командний склад може вплинути й на зовнішньополітичні рішення Пекіна, зокрема щодо Тайваню та взаємин із США. Оскільки втрата досвідчених генералів означає зменшення кількості людей, що можуть давати альтернативну думку.



Оцінки США щодо параної Сі викликають питання про те, чи раціонально він діє у своїх чистиках.

Параноя – це радше риса його лідерства, ніж вірус. Він би не протримався так довго чи був би таким сильним, враховуючи впливових старійшин та інституції, яких він політично знищив,

– сказав Джон Калвер, колишній аналітик ЦРУ з питань Китаю.