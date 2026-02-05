До чого готується Китай?

  • Nikkei Asia повідомляло, що викрадення Ніколаса Мадуро з Венесуели американськими військами стала для Пекіну джерелом натхнення. Зокрема, Китай уже почав відпрацьовувати подібні сценарії щодо Тайваню.

  • Згодом Китай вперше направив військовий безпілотник у повітряний простір Тайваню. Bloomberg, писало, що це може підкреслювати зусилля Пекіна щодо перевірки обороноздатності цієї острівної держави.