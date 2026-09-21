Сі Цзіньпін уперше за 11 років вирушає до США: про що говоритиме з Трампом

Голова КНР Сі Цзіньпін здійснить державний візит до США 23 – 25 вересня на запрошення американського президента Дональда Трампа. Це стане першою поїздкою китайського лідера до Сполучених Штатів такого рівня з 2015 року.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на речника МЗС Китаю Ґо Цзякуня.

Що відомо про візит Сі у США?

Під час триденного візиту очільники двох держав проведуть переговори для обговорення двосторонніх відносин та міжнародного порядку денного.

Під час візиту голова Сі Цзіньпін і президент Трамп проведуть поглиблений обмін думками з важливих питань, що стосуються китайсько-американських відносин, а також миру та розвитку у світі,

– зазначив речник китайського дипвідомства.

Сторони зосередяться на ключових економічних і безпекових темах. Очікується, що лідери порушать питання взаємної торгівлі, ситуації навколо Тайваню, іранської проблеми та розвитку штучного інтелекту.

Для підготовки підґрунтя зустрічі у Нью-Йорку заплановані переговори віцепрем'єра Держради КНР Хе Ліфена з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Дональд Трамп раніше підтвердив очікування від майбутнього саміту.

Попередній державний візит Сі Цзіньпіна до Вашингтона відбувся у вересні 2015 року за президентства Барака Обами. Відтоді контакти на найвищому рівні проходили переважно на майданчиках міжнародних самітів.

Нагадаємо, напередодні анонсованої поїздки західні медіа звертали увагу на графік лідера КНР під час міжнародних заходів. Зокрема видання The Wall Street Journal писало про скасування ним участі у деяких неофіційних зустрічах, зокрема під час вечері, де був присутній Путін.

Міністерство закордонних справ Індії спростувало чутки про будь-які проблеми зі здоров'ям голови КНР. У Пекіні також утримуються від коментарів щодо неофіційних заходів, фокусуючись на підготовці до дипломатичного візиту в США.