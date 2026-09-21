Як пише The Wall Street Journal, Сі в останній момент відмовився від участі у вечері через ймовірне погане самопочуття.

Чому Сі не пішов на вечерю саміту БРІКС?

Відсутність лідера КНРодразу спричинила нову хвилю припущень про стан здоров'я китайського політика.

При цьому жодних підтверджень того, що Сі переніс інсульт або має серйозне захворювання, немає.

Міністерство закордонних справ Індії назвало такі повідомлення неправдивими.

За даними індійських ЗМІ, після заходів Сі повернувся до готелю відпочити, а згодом самостійно піднявся трапом до літака.

Водночас джерела WSJ стверджують, що китайський лідер справді почувався недобре.

Додаткову увагу привернуло те, що спочатку Сі погодився на запрошення прем'єра Індії Нарендри Моді, але згодом не прийшов на вечерю.

Його стан здоров'я вже не вперше стає предметом обговорень.

У різні роки з'являлися відео, на яких Сі повільно спускається трапом літака або тримається за руку дружини. Водночас експерти наголошують, що такі кадри не можуть бути підставою для медичних висновків.

Закритість китайської влади лише посилює чутки навколо стану здоров'я Сі. Пекін не пояснив його відсутність на вечері, тоді як офіс президента Південної Африки Сиріла Рамафоси приблизно в той самий час відкрито повідомив про зміну його графіка через стан здоров'я.

WSJ також пов'язує таку секретність із питанням наступництва.

Після скасування у 2018 році обмежень на кількість президентських термінів китайський лідер не визначив публічного наступника.

Експерти вважають, що через це будь-які сумніви щодо його стану можуть мати значні політичні наслідки.

Наразі також обговорюють можливий візит Сі до Вашингтона. Якщо він відбудеться, китайський лідер має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Серед тем переговорів називають торгівлю, Тайвань, Іран та штучний інтелект.

Підготовка до зустрічі триває: у Нью-Йорку очікуються переговори віцепрем'єра Держради КНР Хе Ліфена з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Сам Трамп заявляв, що очікує на хорошу зустріч із Сі.

У Китаї офіційно не підтвердили ані проблеми зі здоров'ям Сі, ані його майбутній візит до США.