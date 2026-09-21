Как пишет The Wall Street Journal, Си в последний момент отказался от участия в ужине из-за, вероятно, плохого самочувствия.

Почему Си не пошел на ужин саммита БРИКС?

Отсутствие лидера КНР сразу вызвало новую волну предположений о состоянии здоровья китайского политика.

При этом никаких подтверждений того, что Си перенес инсульт или страдает серьезным заболеванием, нет.

Министерство иностранных дел Индии назвало такие сообщения ложными.

По данным индийских СМИ, после мероприятий Си вернулся в отель, чтобы отдохнуть, а затем самостоятельно поднялся по трапу в самолет.

В то же время источники WSJ утверждают, что китайский лидер действительно плохо себя чувствовал.

Дополнительное внимание привлекло то, что сначала Си согласился на приглашение премьера Индии Нарендры Моди, но впоследствии не пришел на ужин.

Его состояние здоровья уже не впервые становится предметом обсуждений.

В разные годы появлялись видео, на которых Си медленно спускается по трапу самолета или держится за руку жены. В то же время эксперты отмечают, что такие кадры не могут служить основанием для медицинских выводов.

Закрытость китайских властей только усиливает слухи вокруг состояния здоровья Си. Пекин не объяснил его отсутствие на ужине, тогда как аппарат президента Южной Африки Сирила Рамафосы примерно в то же время открыто сообщил об изменении его графика из-за состояния здоровья.

WSJ также связывает такую секретность с вопросом преемственности.

После отмены в 2018 году ограничений на количество президентских сроков китайский лидер не определил публичного преемника.

Эксперты считают, что из-за этого любые сомнения относительно его состояния могут иметь серьезные политические последствия.

В настоящее время также обсуждается возможный визит Си в Вашингтон. Если он состоится, китайский лидер должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Среди тем переговоров называют торговлю, Тайвань, Иран и искусственный интеллект.

Подготовка к встрече продолжается: в Нью-Йорке ожидаются переговоры вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэня с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Сам Трамп заявлял, что рассчитывает на плодотворную встречу с Си.

В Китае официально не подтвердили ни проблемы со здоровьем Си, ни его предстоящий визит в США.