Об этом сообщает"Укринформ" со ссылкой на официального представителя МИД Китая Го Цзякуня.

Что известно о визите Си в США?

В ходе трехдневного визита главы двух государств проведут переговоры для обсуждения двусторонних отношений и международной повестки дня.

В ходе визита председатель Си Цзиньпин и президент Трамп проведут углубленный обмен мнениями по важным вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также мира и развития в мире,

– отметил представитель китайского МИДа.

Стороны сосредоточат внимание на ключевых вопросах экономики и безопасности. Ожидается, что лидеры затронут вопросы взаимной торговли, ситуации вокруг Тайваня, иранской проблемы и развития искусственного интеллекта.

Для подготовки почвы встречи в Нью-Йорке запланированы переговоры вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна с министром финансов США Скоттом Бессентом. Дональд Трамп ранее подтвердил свои ожидания от предстоящего саммита.

Предыдущий государственный визит Си Цзиньпина в Вашингтон состоялся в сентябре 2015 года при президентстве Барака Обамы. С тех пор контакты на высшем уровне проходили преимущественно в рамках международных саммитов.

Напомним, накануне анонсированной поездки западные СМИ обращали внимание на график лидера КНР во время международных мероприятий. В частности, издание The Wall Street Journal писало об отмене им участия в некоторых неофициальных встречах, в том числе во время ужина, на котором присутствовал Путин.

Министерство иностранных дел Индии опровергло слухи о каких-либо проблемах со здоровьем главы КНР. В Пекине также воздерживаются от комментариев относительно неофициальных мероприятий, сосредоточиваясь на подготовке к дипломатическому визиту в США.