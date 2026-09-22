Сі Цзіньпін тиснутиме на Трампа щодо припинення продажу зброї Тайваню: що Китай пропонує США

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до Вашингтона має намір закликати президента США Дональда Трампа припинити продаж зброї Тайваню. Пекін також вимагає зупинити вже замовлені поставки озброєння, пропонуючи натомість допомогу у тиску на Іран через конфлікт на Близькому Сході.

Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Чого проситиме Китай у США?

Сі Цзіньпін прибуває до столиці США у середу, 23 вересня, а офіційні переговори з президентом Дональдом Трампом відбудуться у четвер, 24 вересня відповідно.

Китайська сторона планує апелювати до спільного комюніке 1982 року, у якому США заявляли про намір поступово зменшувати військові поставки Тайпею.

Водночас Пекін залишає поза увагою меморандум тогочасного президента Рональда Рейгана, де вказувалося, що це рішення чітко обумовлене прагненням Китаю до мирного врегулювання суперечностей.

Представники Білого дому зазначають, що Дональд Трамп прийме рішення щодо нового пакету військової допомоги найближчим часом. Під час свого першого терміну він ухвалив більше продажів зброї Тайваню, ніж будь-який інший президент в історії.

Обмеження поставок і важіль для переговорів

У грудні адміністрація Трампа схвалила рекордний пакет оборонної допомоги Тайваню на суму 11 мільярдів доларів. Проте другий пакет вартістю близько 14 мільярдів доларів залишається замороженим уже кілька місяців.

Після травневого саміту в Пекіні Дональд Трамп заявив, що свідомо утримує цей пакет, назвавши його дуже вдалою картою для подальших торгів з Китаєм.

Джерела зазначають, що Пекін прагне позиціонувати Тайвань як єдине джерело нестабільності у двосторонніх відносинах.

Сі Цзіньпін може наголосити Трампу, що Тайвань є провокатором та єдиним джерелом нестабільності у відносинах США та Китаю,

– розповів співрозмовник видання.

Реакція у США та позиція республіканців

Американські законодавці закликають Білий дім дотримуватися твердої лінії та не поступатися вимогам Китаю.

Голова підкомітету Сенату з питань Східної Азії Піт Рікеттс підкреслив необхідність збереження незмінності зовнішньої політики Вашингтона.

Ми повинні чітко дати їм зрозуміти, що їм не дозволять захопити Тайвань силою. Ми не змінюємо свою позицію і продовжуємо підтримувати Тайвань,

– заявив сенатор.

Голова Спеціального комітету Палати представників щодо Китаю Джон Муленар у листі до президента наголосив, що будь-які заперечення Пекіна щодо безпекової співпраці США з союзниками мають відкидатися негайно.

Водночас колишній заступник радника з національної безпеки Метт Поттінджер припустив, що китайський лідер обмежиться тривалою лекцією щодо тайванського питання, як це траплялося під час попередніх зустрічей.