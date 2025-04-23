У Польщі Путіну порадили втримати Владивосток і вказали на китайську назву міста
- Міністр закордонних справ Польщі порадив Росії зайнятися управлінням того, що лежить у межах її кордонів.
- Радослав Сікорський згадав про Хайшенвай і наголосив – Росії слід турбуватися про втримання Владивостока.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Москва більше не зможе диктувати правила європейським сусідам. Він порадив агресорові думати про втримання власних, зокрема східних земель, а не про завоювання нових територій.
Про це Сікорський заявив у Сеймі, передає кореспондентка 24 Каналу. Політик назвав цей виступ найважчим і додав, що зараз "міжнародна ситуація є найскладнішою за останні десятиліття".
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Сікорський згадав про Хайшенвай
Польський міністр наголосив, що Москва більше ніколи не буде правити в Києві, Вільнюсі, Ризі, Таллінні, чи в Кишиневі.
Він порадив Росії зайнятися управлінням того, що, згідно з міжнародним правом, лежить у межах її кордонів – "у вас достатньо землі в 11 часових поясах".
Замість того, щоб фантазувати про завоювання Варшави, турбуйтеся про те, чи втримаєте ви Хайшенвай (Владивосток – 24 канал)",
– сказав очільник МЗС Польщі.
До слова, Сікорський також нагадав, як Росія вкрала українську ідентичність, привласнивши собі Київську Русь. Однак перша вціліла згадка про Москву як провінційний опорний пункт Києва з'явилася в 1147 році.