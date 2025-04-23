Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Москва більше не зможе диктувати правила європейським сусідам. Він порадив агресорові думати про втримання власних, зокрема східних земель, а не про завоювання нових територій.

Про це Сікорський заявив у Сеймі, передає кореспондентка 24 Каналу. Політик назвав цей виступ найважчим і додав, що зараз "міжнародна ситуація є найскладнішою за останні десятиліття".

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Сікорський згадав про Хайшенвай

Польський міністр наголосив, що Москва більше ніколи не буде правити в Києві, Вільнюсі, Ризі, Таллінні, чи в Кишиневі.

Він порадив Росії зайнятися управлінням того, що, згідно з міжнародним правом, лежить у межах її кордонів – "у вас достатньо землі в 11 часових поясах".

Замість того, щоб фантазувати про завоювання Варшави, турбуйтеся про те, чи втримаєте ви Хайшенвай (Владивосток – 24 канал)",

– сказав очільник МЗС Польщі.

До слова, Сікорський також нагадав, як Росія вкрала українську ідентичність, привласнивши собі Київську Русь. Однак перша вціліла згадка про Москву як провінційний опорний пункт Києва з'явилася в 1147 році.