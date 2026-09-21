За даними західних розвідок, вже у найближчі місяці Росія може атакувати країни НАТО. У Європі попереджають агресора про фатальні наслідки такого кроку.

Зокрема, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський особисто попереджав російську сторону про неминучу відповідь НАТО у разі агресії. Про це він розповів у програмі "Front Sikorskiego".

Як Сікорський застерігав Росію від агресії?

За словами міністра, він наголошував, що Альянс має більше бойових літаків, ніж росіяни. Окрім того, союзники не сидітимуть склавши руки, вони діятимуть не лише в обороні, але і в наступі.

Сікорський також навів приклад України, яка, за його оцінкою, знищила 30 – 40% російських нафтопереробних потужностей.

Це, за словами глави МЗС, вже створило проблеми для цивільної економіки та військової логістики Росії.

Міністр додав, що Україна досягла цього, практично не маючи бойової авіації для ударів по території Росії. Тим часом можливості авіації НАТО значно більші.

Глава польського МЗС окремо зауважив, що удари по нафтопереробних підприємствах є законними і справляють потрібний психологічний ефект.

Водночас, атаки на цивільне населення, які здійснюють окупанти, зазвичай не знижують моральний дух суспільства, а навпаки можуть його згуртувати.

Нагадаємо, раніше помічник президента Росії Микола Патрушев заявив, що в разі військового зіткнення Польща може бути знищена за 3 дні.

У відповідь Сікорський закликав російське керівництво оцінювати співвідношення сил, перш ніж знову вдаватися до ядерних погроз.

За словами польського міністра, Росія справді має перевагу за кількістю ядерної зброї. Однак війна проти України показала, що ця перевага не гарантує Москві можливості досягати своїх цілей.

Сікорський також заявив, що якби Росія могла перемогти лише завдяки ядерному шантажу, то вже давно скористалася б такою можливістю.