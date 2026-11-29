Міністр закордонних справ і віцепрем'єр Польщі Радослав Сікорський розкритикував ініціативу президента Кароля Навроцького щодо створення Президентської академії. Глава польської держави пропонує запустити безплатну програму для молоді, щоб навчати майбутніх лідерів країни.

Про це Сікорський написав у соцмережі Х.

Що відомо про ідею Президентської академії Навроцького?

Про запуск Президентської академії Кароль Навроцький оголосив напередодні на офіційному сайті та у своїх соціальних мережах. Президент Польщі пояснив, що країні потрібні молоді лідери, які зможуть змінити її на краще.

Сьогодні Польщі потрібні молоді лідери, які змінять нашу країну на краще… Запрошую вас взяти участь у Президентській академії,

– написав Навроцький.

Згідно з інформацією на сайті президента, програма 2027 року буде безплатною та розрахованою на людей віком від 18 до 30 років. До участі запрошують тих, хто готовий долучатися до суспільного, наукового, культурного чи спортивного життя, а також розвивати лідерські компетенції.

Очікується, що учасники програми зможуть розвивати навички, необхідні майбутнім елітам і кадровому складу Польщі. Академія працюватиме з 28 листопада 2026 року до 30 вересня 2027 року. Організатором виступить Канцелярія президента Польщі у співпраці з Молодіжною радою президента.

Ідею Навроцького розкритикував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він заявив, що не бачить у президента конституційних повноважень для організації освітньої діяльності коштом платників податків.

Хіба це не зловживання владою?

– написав Сікорський.

Суперечка щодо навчальної ініціативи розгортається на тлі тривалої кризи між представниками влади. Стосунки між міністром та президентом залишаються напруженими ще з весни 2024 року через незгоду глави держави затверджувати нових дипломатичних представників.

Керівник польського МЗС відкрито звинувачує главу держави в блокуванні кандидатів на посади послів і прямому саботажі інституцій.