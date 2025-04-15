"Як горохом об стіну": Сікорський звернувся до Сіярто щодо ветування Угорщиною допомоги Україні
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до угорського колеги Петера Сіярто з проханням зняти вето на допомогу Україні та початок переговорів щодо її вступу в ЄС.
- Сікорський також зазначив про обговорення необхідності подальших санкцій проти Росії на засіданні Ради закордонних справ.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до свого угорського колеги Петера Сіярто щодо ветування початку переговорів щодо вступу України в ЄС та допомоги Києву.
Свою думку угорському міністру з цього приводу під час засідання Ради закордонних справ у понеділок, 14 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TVN24.
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Що заявив Сікорський
Радослав Сікорський звернувся до Угорщини з проханням зняти вето на виділення майже 7 мільярдів євро з Європейського фонду миру, а також отримати згоду Будапешта на відкриття першого етапу переговорів Євросоюзу з Україною стосовно вступу.
Але це як горохом об стіну,
– заявив польський міністр.
За його словами, під час засідання Ради закордонних справ також обговорювали необхідність подальших санкцій проти Росії, і низка міністрів наголошувала на цьому у своїх заявах, проте є Угорщина, яка "не має моральної ясності".
Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував рішення Єврокомісії надіслати Україні більше грошей, зброї та військових радників, назвавши її рішення "сліпими, масовими провоєнним і проукраїнськими ініціативами".