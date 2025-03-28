Мелоні скептично поставилася щодо ідеї про "сили гарантування" для України

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні скептично ставиться до ідеї "сил гарантування". Про їхнє розгортання у стратегічно важливих районах України раніше говорив президент Франції Еммануель Макрон.

Проте Мелоні вважає, що такі дії російський диктатор Владімір Путін може сприйняти як провокацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю Financial Times.

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Що заявила Мелоні про "сили гарантування"

На думку італійської прем'єр-міністерки, з ідеєю розміщення "сил гарантування" в Україні варто бути обережними, адже це може розглядатися як загроза.

Водночас вона заявила, що виступає за поширення п'ятої статті НАТО на Україну без фактичного вступу країни до Альянсу. За словами Мелоні, таке рішення було б "простіше та ефективніше" за інші пропозиції, оскільки загроза з боку Росії може бути довгостроковою.

Але в будь-якому випадку, я вважаю, що ми повинні знайти спосіб бути готовими захистити себе від будь-якої загрози, яка може виникнути,

– пояснює Мелоні.

Нагадаємо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в Україні будуть розміщені "сили гарантування" декількох країн у стратегічних районах держави. Додамо, що Франція пропонує, щоб вони охоплювали морський, повітряний та наземний простір. Проте наразі ця ідея на етапі планування.