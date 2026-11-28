Син лідера ХАМАС Халіля аль-Хайї пережив ізраїльський авіаудар, завданий вранці 27 листопада. За словами представника угруповання Басема Наїма, Іззельдін аль-Хайя та його родина не загинули, однак кілька людей дістали поранення.

Про це пише Reuters.

Що відомо про ізраїльський удар?

Авіаудар стався на світанку п'ятниці, 27 листопада. Джерела у ХАМАС розповіли, що кілька людей, зокрема невістка Халіля аль-Хайї, отримали поранення. Загиблих унаслідок удару, за їхніми даними, немає.

Наїм зазначив, що Іззельдін аль-Хайя народився у 1997 році та є останнім сином лідера угруповання, який залишився живим. Четверо його братів раніше загинули внаслідок дій ізраїльських військових.

Під час п'ятничної атаки також вижила родина одного з покійних синів Халіля аль-Хайї.

У ХАМАС заявили, що ізраїльські військові атакували житловий будинок. Угруповання пов'язало удар із погрозами міністра оборони Ізраїлю Ізраїля Каца на адресу Халіля аль-Хайї.

Також представники ХАМАС звинуватили Ізраїль у спробах підірвати угоду про припинення вогню в Газі, укладену у 2025 році. В угрупованні заявили, що Ізраїль несе повну відповідальність за наслідки своїх атак.

Водночас ізраїльські військові не надали коментарів щодо повідомлень про удар по родині.

Що відбувається в Газі?

У п'ятницю, 27 листопада, внаслідок двох інших ізраїльських ударів у секторі Гази загинули п'ятеро палестинців. Під час атаки в Рафаху загинули троє людей, ще двоє дістали поранення. Ізраїльські військові заявили, що цілилися по трьох бойовиках.

У місті Газа внаслідок іншого удару загинули двоє чоловіків, які працювали охоронцями організації "Лікарі без кордонів" (MSF). В організації підтвердили, що загиблі були її працівниками, та закликали притягнути винних до відповідальності. Натомість ізраїльські військові заявили, що чоловіки були бойовиками ХАМАС, які видавали себе за гуманітарних працівників.

Від початку дії угоди про припинення вогню в жовтні 2025 року в Газі загинули щонайменше 1600 палестинців та п'ятеро ізраїльських військових. Від початку масштабної ізраїльської операції у 2023 році загальна кількість загиблих палестинців перевищила 74 тисячі. Ізраїль відкидає звинувачення у геноциді та заявляє, що діє в межах самооборони після нападу ХАМАС у жовтні 2023 року.