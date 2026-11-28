Об этом сообщает Reuters.

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Что известно об израильском ударе?

Авиаудар произошел на рассвете в пятницу, 27 ноября. Источники в ХАМАС сообщили, что несколько человек, в том числе невестка Халиля аль-Хайи, получили ранения. Погибших в результате удара, по их данным, нет.

Наим отметил, что Иззельдин аль-Хайя родился в 1997 году и является последним выжившим сыном лидера группировки. Четверо его братьев ранее погибли в результате действий израильских военных.

Во время пятничной атаки также уцелела семья одного из погибших сыновей Халиля аль-Хайи.

В ХАМАС заявили, что израильские военные провели атаку на жилой дом. Группировка связала атаку с угрозами министра обороны Израиля Израиля Каца в адрес Халиля аль-Хайи.

Также представители ХАМАС обвинили Израиль в попытках сорвать соглашение о прекращении огня в Газе, заключенное в 2023 году. В группировке заявили, что Израиль несет полную ответственность за последствия своих атак.

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В то же время израильские военные не прокомментировали сообщения о ударе по семье.

Что происходит в Газе?

В пятницу, 27 ноября, в результате двух других израильских ударов в секторе Газа погибли пять палестинцев. Во время атаки в Рафахе погибли трое человек, еще двое получили ранения. Израильские военные заявили, что целью были трое боевиков.

В городе Газа в результате другого удара погибли двое мужчин, работавших охранниками организации "Врачи без границ" (MSF). В организации подтвердили, что погибшие были ее сотрудниками, и призвали привлечь виновных к ответственности. В свою очередь израильские военные заявили, что мужчины были боевиками ХАМАС, выдававших себя за гуманитарных работников.

С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в октябре 2025 года в Газе погибли не менее 1600 палестинцев и пятеро израильских военных. С начала масштабной израильской операции в 2023 году общее число погибших палестинцев превысило 74 тысячи. Израиль отвергает обвинения в геноциде и заявляет, что действует в рамках самообороны после нападения ХАМАС в октябре 2023 года.