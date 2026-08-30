"Поспіхом і без речей": сина Нетаньягу терміново евакуювали зі США

Спецслужби евакуювали сина прем'єра Ізраїлю з-за кордону через реальну загрозу його життю. Виявилося, що ворожі агенти вже тривалий час стежили за його помешканням та готували замах.

Як повідомляє The Jerusalem Post, служба безпеки Ізраїлю "Шин-Бет" терміново вивезла сина прем'єр-міністра країни Яїра Нетаньяху з Флориди.

Що відомо про іранську змову

Ізраїльська розвідка ще в грудні дізналася про план Ірану вбити Яїра у Флориді та попередила про це американську владу.

За оцінкою розвідки, іранські агенти вже перебували в районі Маямі. Вони нібито стежили за будинком Яїра та його переміщеннями.

Яїр, якого постійно охороняють ізраїльські співробітники безпеки, отримав вказівку негайно залишити місце перебування. Через поспіх чоловік залишив США без своїх речей. Він одразу повернувся до Ізраїлю, де зараз живе.

Довідка: Яїр Нетаньяху – старший син прем'єра-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та його дружини Сари. Йому 35 років. Упродовж останніх років значну частину часу жив у Флориді, в районі Маямі.

Сам Беньямін Нетаньягу раніше підтвердив в інтерв'ю 14-му каналу, що іранський режим цілеспрямовано полює на членів його родини. "Тут відбувається щось неймовірне. Іран поставив приціл на одного з моїх синів. Іран намагався вбити його – намагався вбити одного з моїх синів", – заявив ізраїльський лідер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Іран погрожує вбити сина Трампа.