Как сообщает The Jerusalem Post, служба безопасности Израиля "Шин-Бет" в срочном порядке вывезла сына премьер-министра страны Яира Нетаньяху из Флориды.

Что известно об иранском заговоре

Израильская разведка еще в декабре узнала о плане Ирана убить Яира во Флориде и предупредила об этом американские власти.

По оценке разведки, иранские агенты уже находились в районе Майами. Они якобы следили за домом Яира и его передвижениями.

Яир, которого постоянно охраняют израильские сотрудники безопасности, получил указание немедленно покинуть место пребывания. Из-за спешки мужчина покинул США без своих вещей. Он сразу вернулся в Израиль, где сейчас проживает.

Справка: Яир Нетаньяху – старший сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его жены Сары. Ему 35 лет. В последние годы значительную часть времени он проживал во Флориде, в районе Майами.

Сам Беньямин Нетаньяху ранее подтвердил в интервью 14-му каналу, что иранский режим целенаправленно преследует членов его семьи. "Здесь происходит что-то невероятное. Иран взял на прицел одного из моих сыновей. Иран пытался убить его – пытался убить одного из моих сыновей", – заявил израильский лидер.

Напомним, ранее мы писали о том, что Иран угрожает убить сына Трампа.