На тлі значного посилення російської агресії, зокрема у повітряному просторі європейських країн, НАТО шукає способи відповідати на провокації Кремля. Водночас в Естонії вважають потенціал Альянсу не готовим до російської авіації.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на матеріал The Telegraph.

Чому НАТО не може протистояти літакам Росії?

Генеральний секретар МЗС Естонії Йонатан Всевіов критикує фрагментованість протиповітряної оборони НАТО, яка послаблює стримування російської авіації.

За його словами, Альянс має демонструвати єдність, дозволяючи літакам союзників перетинати кордони для переслідування літаків загарбників.

Зверніть увагу! Нещодавній інцидент 19 вересня, коли три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, виявив критичну проблему обороноздатності НАТО.

Нагадаємо, кремлівські винищувачі вторглися до Естонії над Фінською затокою й перебували там протягом 12 хвилин. Тоді фінські F-18 супроводжували російську авіацію, однак на кордоні змушені були "передати естафету" італійським F-35.

На думку експертів, такі дії підкреслили непідготовленість до чітких відповідей Альянсу.

Росія має бачити єдиний фронт НАТО, а не окремі країни,

– наголосив Всевіов.

Він також зазначив, що бюрократичні процедури, як-от 72-годинна заявка для входу в повітряний простір Швеції, ускладнюють швидку реакцію.

Для посилення стримування дипломат пропонує транскордонні операції та багатонаціональні навчання.

Якщо Росія загрожує Естонії, наші літаки можуть полетіти до Мурманська, змушуючи ворога розпорошувати сили,

– додав він.

Всевіов також закликав посилити присутність НАТО в Балтії, щоб запобігти подальшим провокаціям Москви.

Дипломат переконаний, що реформи в оборонних процедурах і єдність Альянсу є критично важливими для протидії провокаціям Кремля, інакше НАТО ризикує втратити ефективність.

Водночас експерт Ед Арнольд вважає, що кібератаки та конфіскація російських активів можуть стати ефективними інструментами в боротьбі з російською агресією.

Цікаво! Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що НАТО діє обережно через позицію США, які забороняють збивати російські літаки. Наприклад, коли Естонія намагалася зупинити танкер російського тіньового флоту, а Росія підняла літак для його захисту, в НАТО ніяк не відреагували.

Як міжнародна спільнота реагує на залякування з боку Росії?