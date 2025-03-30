"Не звільнятиму нікого через полювання на відьом": Трамп про скандал із Signal

Дональд Трамп заявив, що він не збирається нікого звільняти на тлі скандалу із секретним груповим чатом у Signal. Американський президент сказав, що новини про цей інцидент є "фейковими" та "полюванням на відьом".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа в інтерв'ю NBC News.

До слова Скандал із чатом у Signal набирає обертів: чим Трамп може поплатитися за помилку глави Пентагону

Що сказав Трамп про скандал із Signal

Трамп заявив, що не планує нікого звільняти після новин про те, що радник з національної безпеки Майк Волц додав журналіста до групового чату у застосунку Signal із високопоставленими членами адміністрації Трампа, які обговорювали плани удару по бойовиках хуситів у Ємені на початку цього місяця.

Американський президент також сказав, що він продовжує довіряти як Майку Волцу, так і главі Пентагону Піту Гегсету, який також був у чаті Signal і надіслав детальний графік запланованих ударів до того, як вони відбулися.

Я думаю, що це просто полювання на відьом і фейкові новини. І про це не слід говорити,

– додав Трамп.

Глава Білого дому підкреслив, що удар по хуситах у Ємені був "надзвичайно успішним" та "дуже сильним та смертельним". Однак він каже, що все, про що хоче говорити преса щодо цього скандалу – це "дурниці" та "фейкові новини".

Окрім того, Дональд Трамп заявив, що, мовляв, поняття не має, що таке Signal, і йому байдуже на цей застосунок.

До слова, раніше журналісти The New York Times писали, що Дональд Трамп радився з оточенням щодо того, чи має звільняти Майка Волца після скандалу із секретним груповим чатом у Signal.