"З Бандерою не вступить": у Польщі погрожують євроінтеграції України

Польща не дозволить Україні вступити до Європейського Союзу, якщо та продовжить шанувати героїв ОУН та УПА. Про це сказав віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш.

Відповідну заяву він зробив у ефірі Polsat news.

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Що кажуть у Польщі?

Політик зазначив, що Україна матиме значні проблеми зі вступом до Євросоюзу. Він обіцяє, що це може статись, якщо наша країна продовжить використовувати Організацію українських націоналістів (ОУН) та Українську повстанську армію (УПА), як свої національні символи.

Косіняк-Камиш підкреслив, що Варшава займатиме жорстку позицію та вимагатиме від Києва відмовитись від вшанування лідерів українського націоналістичного руху, зокрема Степана Бандери. Він сказав, що Польща має право вирішувати, хто може увійти до ЄС.

З Бандерою Україна не вступить до Європейського союзу. Ніхто не вказуватиме нам, як голосувати за вступ тієї чи іншої країни до ЄС,

– заявив Косіняк-Камиш.

Політик додав, що під час приєднання до Євросоюзу, кожна країна має дотримуватися суворих вимог. Вони стосуються, зокрема, й історичної пам'яті. За його словами, європейську співпрацю не можна будувати на повазі до постатей чи рухів, які викликають біль та несприйняття у сусідніх країнах-членах ЄС.

Скандал між Україною та Польщею

У Польщі затримали чоловіка, який нібито погрожував Каролю Навроцькому в інтернеті. Ним виявився 36-річний громадянин України, якому може загрожувати штраф або позбавлення волі на строк до 2 років.

Нещодавно у польському Ґданську літній чоловік погрожував і ображав касирку у магазині через її українське походження. Тепер йому загрожує до 3 років ув'язнення.