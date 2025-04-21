З Пентагону без жодних пояснень вигнали 3 підлеглих Гегсета, – Bloomberg

У квітні навколо Пентагону спалахнув скандал через витік секретних даних щодо Китаю та України. В адміністрації Трампа знайшли трьох "цапів-відбувайлів".

Троє посадовців Пентагону, яких звільнили на тлі розслідування витоків інформації, заявили, що їм так і не повідомили, у чому саме полягала їхня провина, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Звільнили без пояснень

Серед звільнених 18 квітня – старший радник Піта Гегсета Ден Колдвелл, заступник керівника апарату міністра оборони Дарін Селнік та Колін Керролл – керівник апарату заступника міністра оборони.

Ми глибоко розчаровані тим, як завершилась наша служба в Міністерстві оборони,

– йдеться в їхній спільній заяві на платформі X.

Колишні чиновники зазначили, що їм досі не сказали, у чому їх підозрююють, і чи взагалі триває розслідування щодо "витоків".

У березні керівник апарату міністра оборони Піта Гегсета, Джо Каспер, закликав до розслідування "несанкціонованих розголошень" інформації, пов'язаної з національною безпекою, з передачею винних "відповідним органам кримінального переслідування".

Розслідування почалося після того, як New York Times повідомила, що Ілон Маск мав провести секретний брифінг щодо військового планування США у разі потенційної війни з Китаєм. Видання посилалася на кількох анонімних американських чиновників, знайомих із ситуацією. Президент Дональд Трамп і Гегсет заперечили наявність будь-яких планів надання Маску такої високорівневої інформації.

Колдвелл, Селнік і Керролл заявили, що усвідомлювали важливість захисту інформації і "щодня працювали над її збереженням".

"Анонімні представники Пентагону обмовили нас, завдаючи шкоди нашій репутації безпідставними звинуваченнями під час нашого звільнення", – заявили вони.

Тим часом, за даними Politico, Каспер незабаром теж залишить посаду і отримає нову.