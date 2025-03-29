Потенційно – кримінальна справа: скандал з Signal у США розрісся до неймовірних масштабів

Скандал із чатом у Signal витіснив із новинної повістки в США все. А президент США Дональд Трамп уже не хоче коментувати цей випадок.

Про це повідомила в ефірі 24 Каналу політологиня-американістка Олександра Філіпенко. Вона додала, що журнал The Atlantic вважається ліберальним виданням. Там працюють журналісти, які підтримують Демократичну партію.

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Саме редактор цього журналу опинився в секретному чаті, де за дві години до того, як удари були завдані, обговорювали атаки по Ємену.

"Міністр оборони США надіслав у чат інформацію: о котрій буде удар, які безпілотники, які літаки, як саме завдаватимуть удар. Де знаходиться ціль. Розгорівся абсолютно жахливий скандал", – сказала Філіпенко.

Які наслідки витоку інформації

Вона додала, що кілька днів поспіль у Конгресі звучали потужні заяви демократів. Усі зосереджені на цій темі, і вона може допомогти демократам знову взяти себе в руки після виборів.

Нещодавно було проведено опитування авторитетним соціологічним центром у США Economist YouGov, згідно з яким рейтинг підтримки Демократичної партії становить всього-на-всього приблизно 27%. Саме стільки людей підтримують дії, які здійснює Демократична партія. Решта або не підтримують, або мають нейтральну позицію. За словами політологині, такого низького рейтингу не було дуже давно.

Скандал із Signal порушує закон про президентські документи 1978 року. Вся переписка віцепрезидента, яка стосується роботи, повинна зберігатися і потім передаватися до Національного архіву. Те саме стосується й вищих чиновників,

– сказала політологиня.

Вона пояснила, що цей випадок поставив під загрозу життя американських військових. Якщо припустити, що до цього чату могли додати людину, яка, наприклад, підтримує Іран, і за дві години до удару вона отримала інформацію про те, куди будуть завдані удари, якими літаками і як саме вони летять – то ця інформація могла потрапити в руки Ірану. Тому це пряма загроза життю американських військових.

Ветерани, які є членами Демократичної партії, зараз активніше виступають із категоричною вимогою про відставку міністра оборони США Піта Гегсета, а можливо, і Радника Білого дому з національної безпеки Майкла Волца, який додав журналіста.

Окремо обговорюється питання, як телефон журналіста опинився у Майкла Волца. Є припущення, що він може бути джерелом витоку інформації для цього журналіста. Це, звичайно, удар під дих для Трампа, і він у це не хоче вірити. Волц говорить, що номер йому колись хтось надіслав, і він просто зберіг його,

– сказала Філіпенко.

Вона пояснила, що далі має відбутися розслідування в Конгресі, а потім у ФБР. Це потенційно кримінальний злочин, якщо буде доведено, що це дійсно ставило під загрозу життя американських військових.

Що потрібно для розслідування

Для початку розслідування потрібна більшість голосів у Палаті представників і в Сенаті. Демократам необхідно проголосувати одностайно і залучити як мінімум п'ятьох республіканців. У Сенаті така ж ситуація. Їм потрібно перетягнути на свій бік хоча б ще чотирьох сенаторів, щоб отримати більшість.

Якщо це вдасться, то буде розслідування в Конгресі, яке може призвести до імпічменту. Проте, можливо, Дональд Трамп піде на те, щоб самостійно відправити у відставку міністра оборони, а можливо, і Тулсі Габбард – директорки Національної розвідки США,

– сказала Філіпенко.

Вона додала, що для України важливе можливе посилення Демократичної партії. Поки що вони тільки починають пояснювати американському народові, що це за адміністрація і чому вона небезпечна.

Цей скандал також може посилити позиції тих людей у Республіканській партії, які не підтримують Дональда Трампа. Вони зможуть співпрацювати з демократами, а це означає певну коаліцію. Трампівці можуть трохи відійти вбік. За словами політологині, це, безумовно, буде чинником стримування для Дональда Трампа. Вони будуть змушені враховувати позицію іншої партії.

Зараз у США спостерігається повний тріумф трампізму, але цей скандал може змінити ситуацію.