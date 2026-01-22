Гості покидали залу й освистували: через напругу з ЄС міністр США здійняв скандал у Давосі, – FT
- Міністр торгівлі США Говард Лутнік спричинив скандал на вечері форуму в Давосі через різкі висловлювання щодо політики.
- Інцидент призвів до того, що частина гостей залишила захід, а голова BlackRock Ларрі Фінк закликав присутніх заспокоїтися.
Міністр торгівлі США Говард Лутнік спричинив скандал під час вечері Всесвітнього економічного форуму у Давосі, організованої главою BlackRock Ларрі Фінком. Американець зазнав гострої критики.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на учасників заходу. Зазначимо, що інцидент стався на тлі загострення між Європейським Союзом та США.
Як виник скандал у Давосі?
Незадовго до цього, як відомо, Лутнік опублікував колонку у Financial Times, у якій відкрито заявив про жорстку політику адміністрації Дональда Трампа щодо глобального економічного порядку, вихваляючи це.
Ми не їдемо до Давосу, щоб підтримувати статус-кво. Ми збираємося протистояти йому лоб у лоб... Ми тут, у Давосі, щоб чітко заявити про одне: з президентом Трампом у капіталізму з'явився новий шериф,
– писав він.
Згодом під час організованої вечері різко зросло напруження через вищезгадані різкі та провокаційні висловлювання Лутніка. У відповідь пролунали насмішки, водночас частина гостей через це залишила захід.
Учасники розкритикували та освистали американського міністра. Зрештою за даними видання, ситуація дійшла до того, що голова BlackRock і тимчасовий співголова форуму Ларрі Фінк закликав присутніх заспокоїтися.
Чому між США та ЄС зберігається напруга?
Нагадаємо, Трамп заявив, що введе 10% мита на імпорт із Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Франції, Німеччини, Нідерландів та Британії за те, що вони виступають проти його бажання взяти контроль над Гренландією.
Пізніше Європейський Союз поставив на паузу торгівельну угоду зі США. Через вищезгадані погрози президента Дональда Трампа Європарламент призупинив ратифікацію документа і, відповідно, набуття її чинності.
Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що європейські країни мають усвідомити, що їхня безпека залежить від Сполучених Штатів. Вашингтон попереджає про можливу зупинку допомоги Україні через це.