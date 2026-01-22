Про це повідомляє Financial Times з посиланням на учасників заходу. Зазначимо, що інцидент стався на тлі загострення між Європейським Союзом та США.

Як виник скандал у Давосі?

Незадовго до цього, як відомо, Лутнік опублікував колонку у Financial Times, у якій відкрито заявив про жорстку політику адміністрації Дональда Трампа щодо глобального економічного порядку, вихваляючи це.

Ми не їдемо до Давосу, щоб підтримувати статус-кво. Ми збираємося протистояти йому лоб у лоб... Ми тут, у Давосі, щоб чітко заявити про одне: з президентом Трампом у капіталізму з'явився новий шериф,

– писав він.

Згодом під час організованої вечері різко зросло напруження через вищезгадані різкі та провокаційні висловлювання Лутніка. У відповідь пролунали насмішки, водночас частина гостей через це залишила захід.

Учасники розкритикували та освистали американського міністра. Зрештою за даними видання, ситуація дійшла до того, що голова BlackRock і тимчасовий співголова форуму Ларрі Фінк закликав присутніх заспокоїтися.

