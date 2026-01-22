Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на участников мероприятия. Отметим, что инцидент произошел на фоне обострения между Европейским Союзом и США.

Как возник скандал в Давосе?

Незадолго до этого, как известно, Лутник опубликовал колонку в Financial Times, в которой открыто заявил о жесткой политике администрации Дональда Трампа по глобальному экономическому порядку, восхваляя это.

Мы не едем в Давос, чтобы поддерживать статус-кво. Мы собираемся противостоять ему лоб в лоб... Мы здесь, в Давосе, чтобы четко заявить об одном: с президентом Трампом у капитализма появился новый шериф,

– писал он.

Впоследствии во время организованного ужина резко возросло напряжение из-за вышеупомянутых резких и провокационных высказываний Лутника. В ответ прозвучали насмешки, одновременно часть гостей из-за этого покинула мероприятие.

Участники раскритиковали и освистали американского министра. В конце концов по данным издания, ситуация дошла до того, что глава BlackRock и временный сопредседатель форума Ларри Финк призвал присутствующих успокоиться.

Почему между США и ЕС сохраняется напряжение?