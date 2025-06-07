Маск без дозволу встановив Starlink у Білому домі: чим це загрожує

Після того, як Трамп і Маск посварилися, стають відомі деталі небезпечних витівок Маска. Наприклад, чиновники Білого дому переймаються, що його Starlink ще дасться взнаки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Washington Post.

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Чого бояться в Білому домі через "нелегальний" Starlink Маска

У 2025 році співробітники DOGE встановили Starlink у Білому домі – фактично без дозволу.

Ті, хто керують системами зв'язку Білого дому, не були заздалегідь проінформовані, коли представники DOGE піднялися на дах сусідньої будівлі Адміністрації президента Ейзенхауера в лютому, щоб встановити термінал, який з'єднує користувачів комплексу із супутниками Starlink, що належать приватній ракетній компанії SpaceX Ілона Маска.

До того ж DOGE і союзники Маска в адміністрації Трампа проігнорували експертів з комунікацій Білого дому, які були стурбовані потенційними порушеннями безпеки. Ті переймалися через можливий витік конфіденційної інформації з комплексу або проникнення хакерів.

Цікаво, що раніше не говорилося про протидію цьому з боку співробітників Білого дому. Було відомо лишень про протистояння між співробітниками DOGE і Секретної служби.

Поки не ясно, чи залишився термінал на даху і чи зміниться щось після відходу Маска. Цього тижня на телефонах відвідувачів Білого дому досі з'являлася мережа WiFi Starlink Guest. Вона просила ввести лише пароль, а не ім'я користувача або другу форму автентифікації. Хоча зазвичай у Білому домі особисті телефони в гостьових мережах WiFi потребують імен і паролів, які відстежуються і закінчуються через тиждень. Там дуже жорстко контролювали комунікації.

"Ми знали про наміри DOGE покращити доступ до інтернету в кампусі та не вважаємо це питання інцидентом або порушенням безпеки", – заявив речник Секретної служби.

Комітет з нагляду Палати представників нічого не відповів на занепокоєння деяких колишніх чиновників Білого дому.

І хоча супутниковий зв'язок важче зламати, загрози все одно є.