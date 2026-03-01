Залізний кулак Хаменеї розтиснуто: як на іранських вулицях реагують на смерть аятоли

Зранку 1 березня в Ірані офіційно підтвердили смерть аятоли Алі Хаменеї. Але чутки про це циркулювали весь вечір 28 лютого.

Тепер же іранці розділилися – хтось святкує, а хтось оплакує.

Як в Ірані реагують на смерть Хаменеї?

ЗМІ переважно звертають увагу на те, як люди радісно скандують і вимахують прапорами.

Не раз можна було чути крики "Хай живе шах", що натякає на попередню владу до режиму аятол.

Святкування в Ірані після загибелі Хаменеї: дивіться відео

Довідка. Останнім, 35-м, шахом Ірану був Мохаммед Реза Пахлаві (або Пехлеві). У 1979 році він залишив Іран після протестів, які зараз офіційно називають іранською революцією. У країні було скасовано монархію та проголошено ісламську республіку на чолі з аятолою Рухоллою Хомейні. Власне, під час останніх протестів наприкінці 2025 року та на початку 2026-го демонстранти часто піднімали прапор шахського Ірану. Слід сказати, що це певна ідеалізація Пехлеві на противагу Хаменеї, адже в шахському Ірані жорстоко переслідували опозицію.

На одному відео, отриманому CNN від очевидця в Тегерані, чути голоси двох жінок, які скандують "Смерть Ісламській Республіці" і "Хай живе шах" на фарсі, після чого лунають вигуки і свист,

– інформують у медіа.

Люди вмикають музику на честь смерті Хаменеї: дивіться відео

Проте є й інший бік медалі – "У Тегерані зібралися натовпи прихильників режиму, щоб оплакати верховного лідера". Вони також тримають прапори.

Багато жінок у чорному моляться і викрикують прокляття США й Ізраїлю через смерть Хаменеї: дивіться відео

Передовий провідник ісламської умми, Його Високість імам Хаменеї, скуштувавши солодкий нектар мучеництва у священний місяць Рамадан, вознісся до найвищого небесного царства,

– заявили у Вищій раді національної безпеки Ірану.

Довідка. Умма – це мусульманська спільнота.

В Ірані офіційно заявили, що мученицька смерть Хаменеї "стане початком великого піднесення у боротьбі проти гнобителів світу". В країні оголошено 40-денну загальнонаціональну жалобу.

Зараз державою керують президент, голова парламенту та голова судової влади – до моменту обрання наступного керівника.

Нагадаємо, що про смерть Хаменеї заявив Ізраїль і джерела ЗМІ ще 28 лютого. Але в Ірані спростовували це, мовляв, він у безпечному місці, а США "тиснуть психологічно". Згодом смерть підтвердив Трамп, а на ранок 1 березня це визнали в самому Ірані.

Цікаво, що під Білим домом пройшли мітинги за і проти вторгнення США до Ірану.