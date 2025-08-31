"Коаліція рішучих" відправить в Україну менше солдатів, ніж заявляла: у ЗМІ назвали причину
- Європейські союзники готові відправити військових в Україну після припинення вогню для забезпечення третьої лінії оборони у випадку повторної російської агресії.
- План "коаліції рішучих" передбачає розгортання європейських сил в Україні на 5 – 10 років.
Європейські союзники готові відправити своїх військових в Україну після припинення вогню. США погодилися надати їм підтримку та захист.
Відповідно до мирного плану "коаліції рішучих", після завершення війни українські формування мали б захищати укріплений кордон на лінії фронту. Європейські сили можуть бути розміщені глибше в Україні для забезпечення третьої лінії оборони на випадок повторної російської агресії, передає 24 Канал із посиланням на Telegraph.
Скільки військових Європа може відправити в Україну?
Очікується, що це буде ще одна форма стримування, що складатиметься з тисяч європейських військових.
Головна мета – показати українцям, що ми будемо воювати разом з вами, якщо Росія знову вторгнеться,
– сказав один із європейських чиновників виданню.
Десятки країн заявили, що готові долучитися до такого розгортання, серед них – Велика Британія, Франція, Німеччина, Бельгія, а також Балтійські, Скандинавські й Північні країни.
Раніше обговорювалося розміщення близько 30 000 європейських військових. Але це число, ймовірно, зменшили через нестачу ресурсів і побоювання, що воно матиме надто агресивний вигляд в очах Путіна.
The Telegraph раніше повідомляла, що такі європейські сили стримування будуть розміщені в Україні лише на 5 – 10 років або доки країни не переконаються, що українська армія здатна захищатися самостійно.
Що відомо про план Європи щодо гарантій безпеки для України?
Союзники обговорюють можливість запровадження "безполітної зони", щоб Україна могла безпечно відновити комерційні авіаперельоти.
Також гарантії безпеки мають включати місію з патрулювання у Чорному морі. Очікується, що її очолить Туреччина.
Найімовірнішим варіантом європейського розгортання є перекидання військових інструкторів на нові бази в Західній Україні. Тренувальні місії також пришвидшать переозброєння та відновлення української армії.
Американські приватні військові компанії можуть бути залучені в Україні як частина довгострокового мирного плану.
Реалізація плану "коаліції рішучих" потребує американської допомоги в галузі розвідки, спостереження й супутникового моніторингу, а також логістики.
Обговорюється варіант призначення американського генерала для контролю над усіма розгортаннями європейських військ в Україні. Генерал США Алексус Ґрінкевич, головнокомандувач НАТО, розглядається як можливий кандидат.
Більшість європейців переконані, що розгортання військ в Україні можливе лише за серйозної підтримки США. Наразі вони не чули конкретних деталей про підтримку від Білого дому. Головна вимога – розмістити американські винищувачі й ракети у Польщі або Румунії, готові до відповіді у разі агресії Росії.
Європейські чиновники вважають, що плани гарантій безпеки можуть так і не реалізуватися, оскільки вони не впевнені, що Путін взагалі готовий погодитися на перемир'я.