31 серпня, 09:51
"Коаліція рішучих" відправить в Україну менше солдатів, ніж заявляла: у ЗМІ назвали причину

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Європейські союзники готові відправити військових в Україну після припинення вогню для забезпечення третьої лінії оборони у випадку повторної російської агресії.
  • План "коаліції рішучих" передбачає розгортання європейських сил в Україні на 5 – 10 років.

Європейські союзники готові відправити своїх військових в Україну після припинення вогню. США погодилися надати їм підтримку та захист.

Відповідно до мирного плану "коаліції рішучих", після завершення війни українські формування мали б захищати укріплений кордон на лінії фронту. Європейські сили можуть бути розміщені глибше в Україні для забезпечення третьої лінії оборони на випадок повторної російської агресії, передає 24 Канал із посиланням на Telegraph.

Скільки військових Європа може відправити в Україну?

Очікується, що це буде ще одна форма стримування, що складатиметься з тисяч європейських військових.

Головна мета – показати українцям, що ми будемо воювати разом з вами, якщо Росія знову вторгнеться,
 – сказав один із європейських чиновників виданню.

Десятки країн заявили, що готові долучитися до такого розгортання, серед них – Велика Британія, Франція, Німеччина, Бельгія, а також Балтійські, Скандинавські й Північні країни.

Раніше обговорювалося розміщення близько 30 000 європейських військових. Але це число, ймовірно, зменшили через нестачу ресурсів і побоювання, що воно матиме надто агресивний вигляд в очах Путіна.

The Telegraph раніше повідомляла, що такі європейські сили стримування будуть розміщені в Україні лише на 5 – 10 років або доки країни не переконаються, що українська армія здатна захищатися самостійно.

Що відомо про план Європи щодо гарантій безпеки для України?

  • Союзники обговорюють можливість запровадження "безполітної зони", щоб Україна могла безпечно відновити комерційні авіаперельоти.

  • Також гарантії безпеки мають включати місію з патрулювання у Чорному морі. Очікується, що її очолить Туреччина.

  • Найімовірнішим варіантом європейського розгортання є перекидання військових інструкторів на нові бази в Західній Україні. Тренувальні місії також пришвидшать переозброєння та відновлення української армії.

  • Американські приватні військові компанії можуть бути залучені в Україні як частина довгострокового мирного плану.

  • Реалізація плану "коаліції рішучих" потребує американської допомоги в галузі розвідки, спостереження й супутникового моніторингу, а також логістики.

  • Обговорюється варіант призначення американського генерала для контролю над усіма розгортаннями європейських військ в Україні. Генерал США Алексус Ґрінкевич, головнокомандувач НАТО, розглядається як можливий кандидат.

  • Більшість європейців переконані, що розгортання військ в Україні можливе лише за серйозної підтримки США. Наразі вони не чули конкретних деталей про підтримку від Білого дому. Головна вимога – розмістити американські винищувачі й ракети у Польщі або Румунії, готові до відповіді у разі агресії Росії.

  • Європейські чиновники вважають, що плани гарантій безпеки можуть так і не реалізуватися, оскільки вони не впевнені, що Путін взагалі готовий погодитися на перемир'я.