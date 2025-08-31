Європейські союзники готові відправити своїх військових в Україну після припинення вогню. США погодилися надати їм підтримку та захист.

Відповідно до мирного плану "коаліції рішучих", після завершення війни українські формування мали б захищати укріплений кордон на лінії фронту. Європейські сили можуть бути розміщені глибше в Україні для забезпечення третьої лінії оборони на випадок повторної російської агресії, передає 24 Канал із посиланням на Telegraph.

Скільки військових Європа може відправити в Україну?

Очікується, що це буде ще одна форма стримування, що складатиметься з тисяч європейських військових.

Головна мета – показати українцям, що ми будемо воювати разом з вами, якщо Росія знову вторгнеться,

– сказав один із європейських чиновників виданню.

Десятки країн заявили, що готові долучитися до такого розгортання, серед них – Велика Британія, Франція, Німеччина, Бельгія, а також Балтійські, Скандинавські й Північні країни.

Раніше обговорювалося розміщення близько 30 000 європейських військових. Але це число, ймовірно, зменшили через нестачу ресурсів і побоювання, що воно матиме надто агресивний вигляд в очах Путіна.

The Telegraph раніше повідомляла, що такі європейські сили стримування будуть розміщені в Україні лише на 5 – 10 років або доки країни не переконаються, що українська армія здатна захищатися самостійно.

Що відомо про план Європи щодо гарантій безпеки для України?