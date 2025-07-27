Спікер Сейму Польщі пояснив свої слова про "заклики до перевороту"

Спікер польського Сейму та очільник партії "Польща 2050" Шимон Головня пояснив свої слова про нібито спроби "підбурювання його до держперевороту". Вони викликали значний суспільний резонанс та хвилю критики.

Він зазначив, що реагував на перемогу Навроцького згідно з законом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Що відомо про скандал навколо спікера Сейму Польщі?

Головня опублікував пояснення на своїй приватній сторінці у Facebook, де ще раз підкреслив, що вжив слово "переворот" не у класичному його значенні, а як "політичний діагноз" – "щоб описати ситуацію, коли країну серйозно дестабілізують і підриваються демократичні принципи".

Політик нагадав, що після другого туру виборів і перемоги кандидата від "Права і справедливості" Кароля Навроцького у публічному просторі неодноразово лунали заклики не визнавати результати голосування, не скликати засідання парламенту для приведення до присяги нового глави держави або оголосити перерву в засіданні. Також з’являлися пропозиції узурпувати президентські повноваження та оголосити нові вибори.

Я відреагував однозначно і згідно з законом: президентські вибори визнано такими, що відбулися, усі проблемні випадки у виборчому процесі слід прояснити через прокурорські розслідування; немає ні фактичних, ні юридичних підстав не скликати Національні збори і не приймати присягу новообраного президента,

– наголосив Головня.

У зверненні він закликав представників усіх політичних сил не вигадувати змов і не підривати довіру до виборчого процесу, незалежно від політичних уподобань.

Прем’єр-міністр Дональд Туск розкритикував Головню. Він вважає слова спікера надто необережними.

"Необдумані вчинки, необдумані слова можуть мати дуже серйозні наслідки. Ми це кажемо дітям, але так само це у політиці… Прошу зрозуміти, що політика – це серйозна гра, і з зовнішніх, і внутрішніх причин", – заяви він.

Сам Головня в окремому інтерв’ю наголосив, що жодна з коаліційних партій не підтримувала ідеї саботажу складання присяги Навроцьким.