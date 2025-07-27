Він зазначив, що реагував на перемогу Навроцького згідно з законом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Що відомо про скандал навколо спікера Сейму Польщі?

Головня опублікував пояснення на своїй приватній сторінці у Facebook, де ще раз підкреслив, що вжив слово "переворот" не у класичному його значенні, а як "політичний діагноз" – "щоб описати ситуацію, коли країну серйозно дестабілізують і підриваються демократичні принципи".

Політик нагадав, що після другого туру виборів і перемоги кандидата від "Права і справедливості" Кароля Навроцького у публічному просторі неодноразово лунали заклики не визнавати результати голосування, не скликати засідання парламенту для приведення до присяги нового глави держави або оголосити перерву в засіданні. Також з’являлися пропозиції узурпувати президентські повноваження та оголосити нові вибори.

Я відреагував однозначно і згідно з законом: президентські вибори визнано такими, що відбулися, усі проблемні випадки у виборчому процесі слід прояснити через прокурорські розслідування; немає ні фактичних, ні юридичних підстав не скликати Національні збори і не приймати присягу новообраного президента,

– наголосив Головня.

У зверненні він закликав представників усіх політичних сил не вигадувати змов і не підривати довіру до виборчого процесу, незалежно від політичних уподобань.

Прем’єр-міністр Дональд Туск розкритикував Головню. Він вважає слова спікера надто необережними.

"Необдумані вчинки, необдумані слова можуть мати дуже серйозні наслідки. Ми це кажемо дітям, але так само це у політиці… Прошу зрозуміти, що політика – це серйозна гра, і з зовнішніх, і внутрішніх причин", – заяви він.

Сам Головня в окремому інтерв’ю наголосив, що жодна з коаліційних партій не підтримувала ідеї саботажу складання присяги Навроцьким.