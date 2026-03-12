"Кращого годі уявити": чим для України вигідна співпраця з країнами Близького Сходу

Співпраця України з країнами Близького Сходу має багато перспектив. Зараз наші підприємства вже спілкуються з декількома державами. Однак переговори ще тривають.

Проте деталі перемовин, як це буде відбуватися, наразі невідомі. Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький озвучив 24 Каналу думку, що це прорив для України у світовому масштабі.

Чому це прорив для України?

Андрій Городницький зазначив, що зараз розв'язується питання внутрішнього попиту для України. Якщо все буде закрите, наша держава отримає ті чи інші наповнення запасів, тоді можна продавати партнерам.

Зокрема, Україні до системи Patriot потрібні ракети PAC-3. На жаль, інші не дуже підходять. Тому що росіяни дуже швидко вчаться і постійно атакують Україну. Тому потрібні ультрасучасні ракети для захисту. Їх виготовляють приблизно 600 – 800 на рік.

Станом на зараз невідомо, як усе буде технологічно проведено, чи буде Україна продавати технології, чи дрони, в яких кількостях, які нюанси і так далі. Про це не говорять. Однак це все одно прорив світового рівня для України.

Була величезна кількість розмов і запитів від американців, від експертів. Кращої медійної складової зараз годі уявити. В Європі також всі бачать, що Україна – надійний, якісний партнер, може не на словах, а на ділі допомогти. Тобто це дуже сильно змінює ставлення до України,

– підкреслив політичний експерт.

За його словами, зараз головне – правильно побудувати стратегію співпраці. Ми маємо співпрацювати на загальних засадах, як з союзниками, але всі технологічні аспекти мають залишатися в України. Не потрібно передавати все.

Цікаво, що генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж відреагував на відправку військових та експертів з України до Ірану. На його думку, наша держава може надавати консультації та сприяти технологічно. Проте військові спеціалісти повинні виконувати завдання саме в Україні.

Що відомо про можливу співпрацю?